"مجموعة المركزية" تدشن مركز صيانة معتمد في العقبة لخدمة جميع أنواع السيارات

تشمل خدمات المركز الصيانة الدورية، وفحص السيارات الكهربائية وإصلاحها، وتشخيص الأعطال المتقدم، وخدمات الصيانة للحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى بيع قطع الغيار الأصلية والمكفولة وإكسسوارات السيارات.
يقع مركز صيانة المركزية المعتمد في المنطقة الحرفية مقابل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة، لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن الخدمات التي يقدمها ولحجز موعدك، يرجى الاتصال على 065508080 ثم اختيار الرقم 1 لمركز الصيانة بتروناس لعدة علامات تجاريةـ وبعد ذلك الرقم 6 لفرع العقبة. علمًا بأن ساعات العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا.
-
أخبار متعلقة
-
CFI تطلق برنامج "شفافية التداول+" لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول
-
سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة "Galaxy"
-
زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة
-
دور المجلس الثقافي البريطاني في بناء أنظمة تعليمية مرنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
جيني ترسم البسمة على وجوه الأطفال في رعاية قرى الأطفال SOS الأردنية في موسم الأعياد
-
مجموعة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن تطلق "حملة الشتاء من ماكدونالدز"
-
زين تعتمد استراتيجيتها الجديدة 4WARD – التقدم بغاية وتتجه لبناء أكبر "تكتل تكنولوجي" في أسواق الشرق الأوسط
-
مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لدعمه الحصري لبرنامج "سِوار الحسين للتطوع"