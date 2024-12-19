"مجموعة المركزية" تدشن مركز صيانة معتمد في العقبة لخدمة جميع أنواع السيارات

الوكيل الإخباري- دشنت "مجموعة المركزية" مؤخرًا مركز صيانة المركزية المعتمد في محافظة العقبة بخبرة 25 عامًا؛ حيث تقدم فيه خدمات شاملة من صيانة سيارات تويوتا ولكزس وهينو، بالإضافة إلى صيانة جميع موديلات السيارات اليابانية والأوروربية والصينية بأسعار منافسة وأفضل المواصفات.

تشمل خدمات المركز الصيانة الدورية، وفحص السيارات الكهربائية وإصلاحها، وتشخيص الأعطال المتقدم، وخدمات الصيانة للحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى بيع قطع الغيار الأصلية والمكفولة وإكسسوارات السيارات.

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