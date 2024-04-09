"مجموعة المركزية" ترعى إفطارًا للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بحضور الأمير عمر بن فيصل

الوكيل الاخباري- رعت "شركة المركزية للتجارة والمركبات" إفطارًا للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يوم الأحد الموافق السابع من شهر نيسان في فندق فيرمونت عمان بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل؛ رئيس الاتحاد الأردني المؤقت للرياضات الإلكترونية، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمتطوّعين، والحكّام، ولاعبي المنتخب الوطني، وكُل مَن قدّم دعمه للاتحاد خلال العام الماضي، تقديرًا لهم وتكريمًا لجهودهم.

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يأتي هذا الإفطار جزءًا من الاتفاقية التي وقّعها فريق تويوتا جازو للسباقات في الأردن التابع لـ "مجموعة المركزية"، واستمرارًا لجهود المجموعة في دعم الرياضات المختلفة في الأردن وتنميتها ولا سيما الرياضات الإلكترونية.

