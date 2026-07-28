مجموعة المركزية تفتتح أول مركز متكامل في إربد يضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة لجميع أنواع السيارات وقطع الغيار الأصلية

وتُعرض في معرض المركزية تويوتا في إربد أحدث سيارات تويوتا المتوفرة في الأردن، بما في ذلك تويوتا راف فور الجديدة وتويوتا كورولا وكورولا كروس وتويوتا هايلاندر وتويوتا هايلوكس وتويوتا كامري، فضلًا عن مجموعة من سيارات تويوتا هايبرد وسيارات الدفع الرباعي، ضمن بيئة عصرية تتيح للعملاء استكشاف الموديلات المتوفرة، والتعرّف إلى مواصفاتها، واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم.
كما يتيح المعرض للعملاء الاستفادة من خدمة استبدال سياراتهم الحالية بسيارات جديدة، إلى جانب حلول التملك التي توفرها المركزية، وضمان معتمد، وخدمات ما بعد البيع، وشبكة مراكز الصيانة الموثوقة، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في السوق الأردني، بما يمنح العملاء تجربة امتلاك متكاملة وثقة طويلة الأمد.
ويضم المركز الجديد أيضًا مركز خدمة معتمدًا من بتروناس يقدم خدمات صيانة السيارات الدورية والمتخصصة لجميع أنواع السيارات، بما يخدم مالكي السيارات في إربد وعجلون ومختلف مناطق شمال المملكة، وذلك بإشراف فنيين مؤهلين ومدرّبين، وباستخدام زيوت بتروناس ومنتجاتها المعتمدة وأحدث أجهزة فحص السيارات ومعدات الصيانة. ويستقبل المركز سيارات تويوتا وسيارات لكزس بأنواعها، بما في ذلك لاندكروزر وكامري وتويوتا كورولا، إلى جانب سيارات من مختلف العلامات التجارية المتداولة في السوق الأردني، مثل سيارات نيسان ألتيما وبي واي دي وشانجان وغيرها، ليقدم حلول صيانة احترافية تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
ويشتمل المركز كذلك على فرع متكامل لشراء قطع الغيار الأصلية في محافظة إربد، يوفر قطع غيار تويوتا وقطع غيار لكزس وجي آر وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها، بالإضافة إلى زيوت بتروناس الأصلية، وبطاريات سيارات هايبرد، ومجموعة من الإكسسوارات والملابس والمنتجات الخاصة بعلامات المجموعة. ويمنح الفرع العملاء إمكانية الحصول على احتياجات سياراتهم ومنتجاتهم المفضلة من مصدر موثوق في إربد، وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية.
وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "يمثل افتتاح مركزنا الجديد في إربد خطوة جديدة في مسيرة توسع مجموعة المركزية، ويجسد التزامنا بالاقتراب أكثر من عملائنا في مختلف محافظات المملكة. حرصنا على أن يجمع هذا المركز بين معرض المركزية تويوتا الذي يوفر أحدث سيارات تويوتا في الأردن، ومركز صيانة وخدمة معتمد من بتروناس يخدم جميع أنواع السيارات، إلى جانب فرع متكامل لقطع الغيار والمنتجات الأصلية. هدفنا هو تقديم تجربة متكاملة تبدأ من اختيار السيارة، وتمتد إلى خدمات الصيانة وقطع الغيار، بما يوفر لعملائنا الجودة والثقة وراحة البال في جميع مراحل امتلاك السيارة".
ويستقبل المركز المتكامل الجديد زوّاره في محافظة إربد، في موقعه في شارع عمر بن عبد العزيز – منطقة الروضة حي الصناعة (الحي الشرقي)، حيث يمكنهم استكشاف أحدث سيارات تويوتا، والاستفادة من خدمة استبدال السيارات، أو حجز موعد لـصيانة سيارات تويوتا ولكزس وجميع أنواع السيارات، إضافة إلى شراء قطع الغيار الأصلية ومنتجات المجموعة. للاستفسار أو حجز موعد صيانة، يرجى التواصل على الرقم: 065508080.
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