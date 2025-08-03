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"مجموعة المركزية" تفتتح فرعًا جديدًا لقطع الغيار الأصلية في محافظة المفرق

guyh
مجموعة المركزية
 
الأحد، 03-08-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت مجموعة المركزية فرعًا جديدًا لقطع الغيار في محافظة المفرق، وذلك في إطار استراتيجية التوسع الجغرافي التي تنتهجها لتعزيز مستوى الخدمة وتوفير قطع الغيار الأصلية المدعومة بالضمان، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة وشاملة للعملاء في مختلف محافظات المملكة.

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سيوفّر الفرع الجديد قطع غيار لموديلات تويوتا وليكزس وهينو وياماها وشيري وكينغ لونغ، بالإضافة إلى زيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التوسعات التي قامت بها "المركزية" مؤخرًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار؛ حيث سيتيح افتتاح الفرع الجديد للعملاء في محافظات الشمال الحصول على قطع غيار أصلية بسرعة وموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة موظفي "المركزية" وخدماتها المعتمدة.


وبهذه المناسبة، صرّح نديم حدّاد، المدير التنفيذي لـمجموعة المركزية: "نفخر بافتتاح فرعنا الجديد لقطع الغيار في المفرق، والذي يجسّد التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير خدمات ما بعد البيع في المملكة. نسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة توفير تجربة شاملة لعملائنا تجمع بين السرعة والموثوقية وراحة البال، عبر توفير قطع الغيار الأصلية بضمان رسمي يدعم سلامة الأداء على المدى الطويل".
يقع الفرع الجديد في شارع الزرقاء في المفرق، مقابل مستشفى النسائية والأطفال، ويمكن التواصل على الرقم: 065508080 للاستفسار عن الخدمات التي يقدمها.

 
 
gnews

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