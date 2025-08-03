"مجموعة المركزية" تفتتح فرعًا جديدًا لقطع الغيار الأصلية في محافظة المفرق

الوكيل الإخباري- افتتحت مجموعة المركزية فرعًا جديدًا لقطع الغيار في محافظة المفرق، وذلك في إطار استراتيجية التوسع الجغرافي التي تنتهجها لتعزيز مستوى الخدمة وتوفير قطع الغيار الأصلية المدعومة بالضمان، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة وشاملة للعملاء في مختلف محافظات المملكة.

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سيوفّر الفرع الجديد قطع غيار لموديلات تويوتا وليكزس وهينو وياماها وشيري وكينغ لونغ، بالإضافة إلى زيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التوسعات التي قامت بها "المركزية" مؤخرًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار؛ حيث سيتيح افتتاح الفرع الجديد للعملاء في محافظات الشمال الحصول على قطع غيار أصلية بسرعة وموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة موظفي "المركزية" وخدماتها المعتمدة.