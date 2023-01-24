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الثلاثاء، 24-01-2023 03:21 م

مجموعة المطار الدولي تُجدّد شهادات الأيزو بنجاح

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الوكيل الإخباري - بوصفها مشغلًا لمطار الملكة علياء الدولي، جدّدت مجموعة المطار الدولي مؤخرًا أربع شهادات أيزو بهدف تحسين كفاءة أنظمتها الإدارية وفقًا للمعايير الدولية الدقيقة، وبالتالي رفع القيمة التي تقدمها للمسافرين والجهات المعنية الأخرى.

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جرى تسليم الشهادات المُجدَّدة خلال حفلٍ أقيم بتاريخ 23 كانون الثاني 2023 في مطار الملكة علياء الدولي، بحضور نيكولا كلود؛ الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"، وريتشارد مبارك، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "بيرو فيريتاس" -الرائدة عالميًا في مجال الاختبار، والتفتيش، ومنح الشهادات التي أجرت التدقيق المخطط له في مطار الملكة علياء الدولي– بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة التنفيذية لـ "مجموعة المطار الدولي".


بقيادة إدارة الجودة والسلامة والمخاطر، ارتبطت شهادات الأيزو المُجدَّدة على مستوى الشركة بالأنظمة الإدارية الخاصة بنظام إدارة الجودة (أيزو 9001)، ونظام إدارة البيئة (أيزو 14001)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (أيزو 45001)، وإدارة الجودة - رضا العملاء والمبادئ التوجيهية للتعامل مع الشكاوى (أيزو 10002).
وبهذه المناسبة، قال كلود: "شكّل تجديد شهادات الأيزو إنجازًا كبيرًا في عام 2022؛ إذ إنّه يؤكد مجددًا على جودة خدماتنا وممارساتنا.

 

نشكر زملاءنا وشركاءنا على الالتزام بمعايير الأيزو الدقيقة، بما يسمح لنا بتحسين العمليات الداخلية ورفع مستوى أدائنا في جميع المجالات، وبالتالي تحقيقنا للأهداف المُحدّدة وتوفير منافع أكبر لمسافرينا والجهات المعنية بعملنا في مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".  

 

بدوره، قال مبارك: "استمتعنا بتجربة إيجابية في مطار الملكة علياء الدولي؛ وكان شرف لنا أن نشارك في هذا النجاح لمجموعة المطار الدولي، والذي شكّل شهادة على الجودة العالية والالتزام بتدابير الوقاية وحافزًا للمضي قُدمًا بكل ثقة". 

 




 

 


 

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