مجموعة المطار الدولي ومياهنا تتشاركان من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الاخباري - عقدت مجموعة المطار الدولي مؤخرًا اتفاقًا حول توصيل المياه مع شركة مياه الأردن - مياهنا؛ والذي يمثّل شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مطار الملكة علياء الدولي.

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وبتوقيعها من قبل نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"؛ والمهندس سعد أبو حمّور، رئيس هيئة مديري شركة مياه الأردن - مياهنا، وبحضور المهندس محمد العوران الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن - مياهنا، تمهد الاتفاقية الطريق لتمديد خط أنابيب مياه جديد بطول يزيد عن 11 كيلو متر يمتد من محطة القسطل الفرعية التابعة لـ "مياهنا" حتى مطار الملكة علياء الدولي؛ بحيث يقع 4.6 كيلو متر منه خارج مرافق المطار، في حين يمتد 6.7 كيلو متر منه داخلها. وستموّل "مجموعة المطار الدولي" تطوير البنية التحتية، بينما ستُشرف "مياهنا" على الصيانة والإدارة التشغيلية لخط الأنابيب الواقع خارج مرافق المطار.



تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية لخدمة المياه ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر المياه في ظل التوسع المستمر للطيران الجوي المسيَّر عبر مطار الملكة علياء الدولي. ويؤكّد كذلك على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتحسين العمليات الداخلية للمطار وضمان اتساق الخدمات الأساسية المقدَّمة لمجتمعه. وإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقليل الأثر البيئي الناجم عن نقل المياه؛ تماشيًا مع تمسّك "مجموعة المطار الدولي" بالممارسات المستدامة. ومن المُقرَّر أن يبدأ تنفيذ خطوط المياه في الربع الرابع من هذا العام.



من جهته أكد المهندس سعد أبو حمور على أهمية هذه الاتفاقية الاستراتيجية كونها تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشهد على تعاون الطرفيْن من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتجسّد الجهود المشتركة ما بين القطاعات الحيوية في المملكة. وعلى الصعيد ذاته، أكد المهندس محمد العوران أن توريد المياه من الشبكة العامة إلى مطار الملكة علياء الدولي؛ والذي يعد بوابة وواجهة أساسية للمملكة الأردنية الهاشمية- يشكّل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وأن شركة مياهنا ستبذل كُل الجهود لاستدامته رُغم التحديات التي يشهدها الوضع المائي الحالي في المملكة بشكل عام والعاصمة عمّان بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للمطار.

حول ذلك، علّق نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" قائلًا: "في مجموعة المطار الدولي، نكرّس جهودنا لاتّباع ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد والإشراف البيئي، كما نعمل بجدٍ أيضًا سعيًا للنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال شراكات فاعلة بين جهات القطاعيْن العام والخاص.

ويُعدّ تعاوننا مع "مياهنا" شهادة على ذلك. فمعًا، نطوّر البنية التحتية للمياه، ونرسّخ الأساس في مطار الملكة علياء الدولي بما يُعزّز نموًا طويل الأجل وتميزًا في التشغيل، ويضمن صموده وكفاءته في العمل لأعوامٍ عديدة قادمة".