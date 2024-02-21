الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن المنح والقروض

"الوطني لشؤون الأسرة" يعقد ورشة حول"إدارة الحالة"

لجنة السلامة العامة بالمزار الشمالي توصي بإخلاء وإزالة بعض المباني

وزير الصحة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

إغلاق جزئي لجسر الدوار الثامن

حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

العدل: سيادة القانون ركن أساسي في النهج الديمقراطي

السفارة السعودية في عمان تحتفي بيوم التأسيس

اختتام مشروع "التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر" في التربية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً كويتياً

الأربعاء، 21-02-2024 03:51 م

مجموعة المطار الدولي ومياهنا تتشاركان من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي

0D0A6949


الوكيل الاخباري - عقدت مجموعة المطار الدولي مؤخرًا اتفاقًا حول توصيل المياه مع شركة مياه الأردن - مياهنا؛ والذي يمثّل شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في مطار الملكة علياء الدولي.

اضافة اعلان

 

وبتوقيعها من قبل نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي"؛ والمهندس سعد أبو حمّور، رئيس هيئة مديري شركة مياه الأردن - مياهنا، وبحضور المهندس محمد العوران الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن - مياهنا، تمهد الاتفاقية الطريق لتمديد خط أنابيب مياه جديد بطول يزيد عن 11 كيلو متر يمتد من محطة القسطل الفرعية التابعة لـ "مياهنا" حتى مطار الملكة علياء الدولي؛ بحيث يقع 4.6 كيلو متر منه خارج مرافق المطار، في حين يمتد 6.7 كيلو متر منه داخلها. وستموّل "مجموعة المطار الدولي" تطوير البنية التحتية، بينما ستُشرف "مياهنا" على الصيانة والإدارة التشغيلية لخط الأنابيب الواقع خارج مرافق المطار.


تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية لخدمة المياه ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر المياه في ظل التوسع المستمر للطيران الجوي المسيَّر عبر مطار الملكة علياء الدولي. ويؤكّد كذلك على التزام "مجموعة المطار الدولي" بتحسين العمليات الداخلية للمطار وضمان اتساق الخدمات الأساسية المقدَّمة لمجتمعه. وإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقليل الأثر البيئي الناجم عن نقل المياه؛ تماشيًا مع تمسّك "مجموعة المطار الدولي" بالممارسات المستدامة. ومن المُقرَّر أن يبدأ تنفيذ خطوط المياه في الربع الرابع من هذا العام.


من جهته أكد المهندس سعد أبو حمور على أهمية هذه الاتفاقية الاستراتيجية كونها تتعلق بأحد أهم المرافق الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشهد على تعاون الطرفيْن من أجل تحسين تقديم الخدمات الأساسية، وتجسّد الجهود المشتركة ما بين القطاعات الحيوية في المملكة. وعلى الصعيد ذاته، أكد المهندس محمد العوران أن توريد المياه من الشبكة العامة إلى مطار الملكة علياء الدولي؛ والذي يعد بوابة وواجهة أساسية للمملكة الأردنية الهاشمية- يشكّل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، وأن شركة مياهنا ستبذل كُل الجهود لاستدامته رُغم التحديات التي يشهدها الوضع المائي الحالي في المملكة بشكل عام والعاصمة عمّان بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين البنية التحتية للمطار.

حول ذلك، علّق نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" قائلًا: "في مجموعة المطار الدولي، نكرّس جهودنا لاتّباع ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد والإشراف البيئي، كما نعمل بجدٍ أيضًا سعيًا للنجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال شراكات فاعلة بين جهات القطاعيْن العام والخاص.

ويُعدّ تعاوننا مع "مياهنا" شهادة على ذلك. فمعًا، نطوّر البنية التحتية للمياه، ونرسّخ الأساس في مطار الملكة علياء الدولي بما يُعزّز نموًا طويل الأجل وتميزًا في التشغيل، ويضمن صموده وكفاءته في العمل لأعوامٍ عديدة قادمة".

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Samsung Galaxy Watch Sleep Apnea Feature

سامسونج تحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة لميّزة "انقطاع التنفّس أثناء النوم" على ساعة Galaxy Watch

WhatsApp Image 2024-02-19 at 4.06.23 PM

متطوعو البنك العربي يشاركون في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

9202327111917180838296

شركة البوتاس العربية تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

WhatsApp Image 2024-02-18 at 2.01.24 PM

حدث مميز بحضور ممثلي وسائل الاعلام و المؤثرين تقيمه سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي احتفاءا باطلاق هواتف Galaxy S24

K3 (1)

كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

K3 (1)

كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

أخبار متعلقة
Samsung Galaxy Watch Sleep Apnea Feature

سامسونج تحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة لميّزة "انقطاع التنفّس أثناء النوم" على ساعة Galaxy Watch

original

عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

WhatsApp Image 2024-02-07 at 1.45.04 PM

مجموعة الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

WhatsApp Image 2024-02-03 at 1.23.11 PM

Sundays للسياحة والسفر تدعم منتخب النشامى بعروض مميزة

WhatsApp Image 2024-01-28 at 3.34.56 PM

ارتفاع القيمة السوقية لشركة "تويوتا" ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق