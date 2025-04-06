مجموعة المناصير تحذّر من محاولات الاحتيال: لا علاقة لنا بالجوائز الوهمية والحسابات المزيفة

نود أن نؤكد للجميع أن مجموعة المناصير غير مسؤولة عن هذه الرسائل أو الروابط المرسلة، وأن الشركة لم ولن تقوم أبداً بإجراء مسابقات أو حملات تتطلب من الأفراد النقر على روابط مشبوهة أو تقديم معلومات شخصية عبر الإنترنت، وسوف نلاحق أصحاب هذه الأنشطة الاحتيالية بالطرق القانونية. يمكن للجميع متابعة الحسابات الرسمية الموثّقة لمجموعة المناصير على الفيسبوك، إنستغرام، ولينكد إن.
وأخيراً، ندعو جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو النقر على أي روابط مشبوهة، وفي حال تلقي أي رسالة مشابهة، نوصي بالإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية لمجموعة المناصير.
-
أخبار متعلقة
-
كابيتال بنك وشركة الصقور للبرمجيات يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في الأردن
-
برنامج Jordan Source يواصل تعزيز العلاقات الأردنية-الكندية في إطار ندوة مشتركة عبر الإنترنت حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
"المركزية تويوتا" تفتتح معرضها المُجدّد بالكامل مقدمةً تجربة متطورة لعشاق تويوتا في الأردن
-
رؤية تصميمية منسجمة تقدّمها خبيرة التصميم الداخلي من خلال أسلوب حياة يوازن بين الهدوء وفلسفة قائمة على التواصل
-
العلوم التطبيقية تحرز المركز الأول في مسابقة هواوي العالمية لأعضاء هيئة التدريس وتعتمد منهاجها المقدم على منصة هواوي التعليمية
-
زين ترعى بطولة “Battleground” لكرة السلة
-
الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع %40 أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024
-
الخياط للسيارات تحصد جائزة Volume Increase Award لعام 2024 من مازدا