مجموعة المناصير تحذّر من محاولات الاحتيال: لا علاقة لنا بالجوائز الوهمية والحسابات المزيفة

الوكيل الإخباري- تودّ مجموعة المناصير تحذير كافة المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية من محاولات الاحتيال المتكررة التي تستهدفهم باستخدام اسم المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، حيث تنفي المجموعة ارتباطها بأي أشخاص أو حسابات وهمية تحمل اسمها وتقدّم منحاً أوعروضاً وظيفية أو جوائز وهمية مقابل مبالغ مالية.

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نود أن نؤكد للجميع أن مجموعة المناصير غير مسؤولة عن هذه الرسائل أو الروابط المرسلة، وأن الشركة لم ولن تقوم أبداً بإجراء مسابقات أو حملات تتطلب من الأفراد النقر على روابط مشبوهة أو تقديم معلومات شخصية عبر الإنترنت، وسوف نلاحق أصحاب هذه الأنشطة الاحتيالية بالطرق القانونية. يمكن للجميع متابعة الحسابات الرسمية الموثّقة لمجموعة المناصير على الفيسبوك، إنستغرام، ولينكد إن.