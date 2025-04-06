الأحد 2025-04-06 05:23 م
 

مجموعة المناصير تحذّر من محاولات الاحتيال: لا علاقة لنا بالجوائز الوهمية والحسابات المزيفة

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مجموعة المناصير
 
الأحد، 06-04-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-   تودّ مجموعة المناصير تحذير كافة المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية من محاولات الاحتيال المتكررة التي تستهدفهم باستخدام اسم المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، حيث تنفي المجموعة ارتباطها بأي أشخاص أو حسابات وهمية تحمل اسمها وتقدّم منحاً أوعروضاً وظيفية أو جوائز وهمية مقابل مبالغ مالية.

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نود أن نؤكد للجميع أن مجموعة المناصير غير مسؤولة عن هذه الرسائل أو الروابط المرسلة، وأن الشركة لم ولن تقوم أبداً بإجراء مسابقات أو حملات تتطلب من الأفراد النقر على روابط مشبوهة أو تقديم معلومات شخصية عبر الإنترنت، وسوف نلاحق أصحاب هذه الأنشطة الاحتيالية بالطرق القانونية. يمكن للجميع متابعة الحسابات الرسمية الموثّقة لمجموعة المناصير على الفيسبوك، إنستغرام، ولينكد إن.


وأخيراً، ندعو جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو النقر على أي روابط مشبوهة، وفي حال تلقي أي رسالة مشابهة، نوصي بالإبلاغ عنها فوراً عبر القنوات الرسمية لمجموعة المناصير.

 
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