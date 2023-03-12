الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 09:46 ص

مجموعة بسطامي وصاحب تطلق علامة BYD رسمياً في السوق الأردني

11


الوكيل الإخباري - أطلقت مجموعة بسطامي وصاحب، وعبر شركتها التابعة"شركة حلول التنقل لتجارة المركبات"، الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات BYD في الأردن، علامة BYD رسمياً في السوق الأردني، وذلك في حفل ضخم أقيم في فندق ريتزر كارلتون عمّانالخميس، وسط حضور رسمي لكبار الشخصيات من الحكومتين الأردنية والصينية، وتغطية إعلامية غير مسبوقة.
ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع رؤية مجموعة بسطامي وصاحب في تقديم السيارات الكهربائية وخصوصاً تقنيات BYD المتطورة ومنتجاتها المبتكرة إلى السوق الأردني. ومع مجموعة سيارات الطاقة الجديدة من BYD، تسعى المجموعة الى تقديم تجربة شراء واستخدام سيارة لا مثيل لها لعملائها في الأردن، مع فخرها الشديد بارتباطها بعلامة تجارية تشارك المجموعة قيمها ورؤيتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.

اضافة اعلان


وشهد الحدث عرضاً لجميع طرازات سيارات BYD المتوفرة في الأردن، بما في ذلك طراز Dolphin, السيارة الكهربائية المدمجة، ATTO3 السيارة الكهربائية الذكية، وHan سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة، وTang سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ذات السبع مقاعد، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمشاهدة هذه السيارات مباشرة، حيث أبدوا إعجابهم بالتكنولوجيا الفائقة والتصميم الأنيق للسيارات المقدمة من BYD.
BYD هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية وتلتزم بجعل العالم مكانًا أفضل من خلال منتجاتها المستدامة والمبتكرة. يعد حفل الإطلاق في الأردن خطوة مهمة نحو توسع BYD في سوق الشرق الأوسط، وخطوة أكثر أهمية لمجموعة بسطامي وصاحب نحو رؤيتها الطامحة الى أن تكون رائدة في قطاع تجارة المركبات في الأردن.
وفي هذه المناسبة، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب: “نحن سعداء بتقديم سيارات BYD إلى الأردن. العلامة التجارية المرادفة للابتكار والجودة والاستدامة. نعتقد أن سيارات BYD ستحقق نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني، ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع BYD ستساعدنا في تقديم منتجات ذات مستوى عالمي لعملائنا ".
من جهته، قال عمار الجعبري، المدير العام لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات:" نحن فخورون جداً بكوننا مرتبطين بـ BYD العالمية، ونحن على ثقة من أننا سنقدم تجربة امتلاك سيارة فريدة ومبتكرة لعملائنا. نتطلع إلى ترسيخ أنفسنا كموزع رائد ومعتمد ووكيل لسيارات BYD في الأردن ".


ومن الجدير ذكره أن مجموعة بسطامي وصاحب افتتحت مؤخراً صالة العرض الخاصة بسيارات BYD في الأردن، والتي تقع في منطقة شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان، حيث أن ساعات العمل فيه من الساعة 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً. وتتوفر تجارب القيادة لجميع الطرازات المتواجدة في الأردن من العلامة التجارية BYD، بما في ذلك طرازات،Dolphin ATTO3 وHan وTang وT3.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صالة عرض BYD في شارع مكة أو الاتصال على الرقم التالي: 06-5532456 أو 079727752.













 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-12 at 1.27.16 PM

ندوة حول سلسلة دروس الحياة لطلبة المدارس

Capture

توتال انرجيز ماركتنج الأردن و "الدويك للسيارات" تفتتحان مركز كوارتز لخدمة السيارات

صورة خبر تكريم رقيبات السير

بنك الإسكان يكرم عدداً من رقيبات السير في يوم المرأة العالمي

225

زين ترعى العمل الفني السياحي (Dunes) للموسيقار أبو الراغب

شعار-الملكية-الأردنية

الملكية الأردنية تبدأ اليوم بتسيير رحلات منتظمة بين عمان والجزائر

مكتب-تاجير-السيارات- (002)

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن تحرص على عقد شراكات في السوق الأردني

أخبار متعلقة
Capture

توتال انرجيز ماركتنج الأردن و "الدويك للسيارات" تفتتحان مركز كوارتز لخدمة السيارات

225

زين ترعى العمل الفني السياحي (Dunes) للموسيقار أبو الراغب

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يوفر خدمة Apple Pay لعملائه في الأردن

ChangeLabs Demo Day - group photo 4-3-2023

منصّة زين تستضيف فعاليات “Changelabs” لتسريع أعمال التكنولوجيا المالية في الأردن وفلسطين

03

المؤتمر الإقليمي الأول لوكلاء سيارات إم جي في الشرق الأوسط (2023) في دبي

تكنو

أوبو تطرح رينو8 T 5G المزود بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل وشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد