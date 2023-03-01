مجموعة بسطامي وصاحب تفتتح صالة العرض الخاصة بسيارات BYD في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات BYD في الأردن، إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب، عن افتتاح صالة العرض الخاصة لسيارات BYD في الأردن.

اضافة اعلان

يعتبر هذا الافتتاح فرصة مثيرة لعشاق السيارات الحديثة لتجربة أفضل السيارات الكهربائية من العلامة التجارية BYD المتوفرة الآن في الأردن.



ووفقاً لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات، فإن الطرازات المتوفرة حالياً هي طراز Dolphin, السيارة الكهربائية المدمجة، ATTO3 السيارة الكهربائية الذكية، وHan سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة، وTang سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ذات السبع مقاعد، تم تصميم كل من هذه الطرازات لتزويد العملاء بتجربة قيادة استثنائية تجمع بين السلامة والراحة والتكنولوجياوالاعتمادية، بالإضافة لطزارT3 والذي يصنف تحت فئة سيارات الشحن الخفيفة– فئة الفان.



وفي هذه المناسبة، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب:" نؤمن في مجموعة بسطامي وصاحب أن السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا التغيير من خلال جلب سيارات BYD إلى الأردن. نحن على ثقة من أن عملائنا سيقدرون جودة وأداء هذه السيارات، ونتطلع إلى تزويدهم بأفضل المنتجات و خدمات ما بعد البيع".

من جهته، قال عمار الجعبري، المدير العام لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات: "يسعدنا تقديم سيارات العلامة التجارية BYD إلى الأردن وتزويد عملائنا بأحدث الطرازات منها، حيث يلتزم فريقنا بضمان حصول عملائنا على أفضل خدمة ودعم فني عند شراء سيارة BYD من وكيلها الحصري في الأردن، بالإضافة الى الضمان الذي نقدمه لعملائنا الكرام والعديد من الامتيازات الرائعة."



تقع صالة العرض الخاصة بسيارات BYD في الأردن في منطقة شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن تكون ساعات العمل فيه من الساعة 9:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً.

تتوفر تجارب القيادة لجميع الطرازات المتواجدة في الأردن من العلامة التجارية BYD، بما في ذلك طرازات ,DolphinATTO3 وHan وTang وT3.



ومن خلال هذا الافتتاح، تؤكد شركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل الحصري لسيارات BYD في الأردن على أهمية شراء السيارات من كافة الطرازات من الوكيل الحصري لضمان الحصول على الكفالة الحقيقية الكاملة بكافة مميزاتها وهي 8 سنوات أو 150ألف كيلو متر على نظام الدفع والبطارية، وأيضاً 6 سنوات أو 150 كم على السيارة كاملة بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز الصيانة المجهزة بأحدث الأجهزة ومهندسين الصيانة المؤهلين والذين تم تدريبهم على يد فريق شركة BYD في الصين للعمل على سيارات BYD الحديثة المقدمة من الوكيل الرسمي والوحيد لها في الأردن.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صالة عرض BYD في شارع مكة أو الاتصال على الرقم التالي: 06-5532456 أو 079727752.