مجموعة بسطامي وصاحب تفتتح مركز صيانتها في العقبة في حفل مبهر

الوكيل الإخباري - عزّزت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي والوكيل المعتمد لسيارات BYD في الأردن، من معايير خدمة العملاء الاستثنائية من خلال افتتاح مركز خدمات بسطامي وصاحب المجدد كلياً في مدينة العقبة في حفل مبهر. وأقيم الحفل وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة وحضور رسمي تمثل بممثلين عن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتجسّد هذه المنشأة الجديدة مفهوم الصيانة الشاملة من مجموعة بسطامي وصاحب المتناغم لعلاماتها التجارية، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال، وإلى تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة عملية متطورة.

تقع المنشأة المجددة في مدينة العقبة وبالتحديد في المنطقة الحرفية - شارع الغزازوة، وتتميّز المنشأة المحسّنة بكونها متكاملة، وتوفّر كافّة الخدمات التي يطلبها العملاء من الصيانة الى قطع الغيار، وبيع وتركيب الإطارات، وخدمات تبديل الزيوت والفلاتر، والعديد من الخدمات الميكانيكية الأخرى التي تشمل كافة جوانب الصيانة التي قد تتطلبها مركبات العملاء، الأمر الذي يُسهم في توفير تجربة عملاء سلسة ولا مثيل لها.

وفي هذه المناسبة، قالالمهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب:" يعتبر افتتاحهذاالمركز خطوة مهمة في التزامنا بتوفير خدمة استثنائية ودعم لعملائنا الكرام في العقبة وجنوب المملكة. مع وجود فريقنا من الفنيين الماهرين والمرافق الحديثة، نحن ملتزمون بضمان حصول عملائنا على أفضل الرعاية والاهتمام. إن افتتاح مركز صيانة العقبة هو عبارة عن إثبات لالتزامنا الثابت برضا العملاء وجهودنا المستمرة لتعزيز تجربة الملكية. نتطلع إلى خدمة عملائنا وتجاوز توقعاتهم في هذا المرفق الجديد."

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من جانبه وخلال حفل قص الشريط، قال السيد ناصر بسطامي عضو هيئة مديري مجموعة بسطامي وصاحب التجارية:" يسعدنا الإعلان عن نجاح افتتاح مركز صيانة العقبة. هذا الإنجاز يعكس التزامنا القوي بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية لعملائنا الكرام في الأردن. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتوسيع قدراتنا في تلبية احتياجات مركبات عملائنا. نحن ملتزمون بتقديم تجربة متفوقة للعملاء، والمركز المجدد في العقبة سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. نشكركم على ثقتكم الكبيرة ونتطلع إلى خدمتكم بأفضل ما لدينا في هذا المرفق الحديث والمتطور."



للمزيد من المعلومات عن مركز صيانة بسطامي وصاحب الجديد في مدينة العقبة والخدمات التي يقدمها، يرجى الاتصال على الرقم التالي: .06 5532456





