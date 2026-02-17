مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية

02:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764630 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة بنك الاتحاد عن تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2025، حيث بلغ صافي أرباحها 85.3 مليون دينار أردني مقارنة بـ 54.4 مليون دينار أردني في عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 57%، في تأكيد على متانة مركزها المالي وكsفاءة استراتيجيتها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. اضافة اعلان





ويأتي هذا الأداء المتميز مدعوماً بصفقة الاندماج الاستراتيجية مع البنك الاستثماري خلال عام 2025، وهي خطوة استراتيجية انعكست بشكل مباشر على تعزيز المركز المالي للمجموعة.



-تضمنت قائمة الدخل أثر الأرباح ابتداءً من تاريخ الاستحواذ في بداية النصف الثاني من عام 2025-

وبلغت موجودات البنك 12.5 مليار دينار كما في 31 كانون الأول 2025، مقارنة بـ 8.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 4.1 مليار دينار. فيما بلغ النمو على مستوى المجموعة – دون أثر الاستحواذ – نحو 2 مليار دينار وبما نسبته 19%.



كما ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 6.4 مليار دينار كما في نهاية 2025 مقابل 4.6 مليار دينار لعام 2024، بزيادة 1.8 مليار دينار، فيما بلغ النمو – دون أثر الاستحواذ – 582 مليون دينار وبنسبة 10%.



بينما بلغت ودائع العملاء 9.4 مليار دينار كما في 31 كانون الأول 2025 مقارنة بـ 6.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2024، بزيادة 3 مليارات دينار، في حين بلغ النمو – دون أثر الاستحواذ – 1.6 مليار دينار وبنسبة 21%، مما يعكس ثقة متنامية من العملاء وقوة قاعدة الودائع.



وارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 1 مليار دينار كما في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 693 مليون دينار في نهاية عام 2024، بزيادة 307 مليون دينار، ما يعزز قاعدة رأسمال البنك ويدعم خطط التوسع المستقبلية.



وأوصت إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بما نسبته 7.6% من رأس المال، حيث سيصبح رأسمال البنك بعد الزيادة 350 مليون دينار، علماً أن هذه التوصية خاضعة لموافقة مجلس إدارة البنك والبنك المركزي الأردني والهيئة العامة للمساهمين.



وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك، باسم سلفيتي، أن النتائج الإيجابية لعام 2025 تعكس صلابة نموذج أعمال البنك وقدرته على إدارة النمو بكفاءة، إلى جانب التطور المستمر والاستثمار المتواصل في التحول الرقمي والابتكار، بما يضمن تقديم تجربة بنكية أكثر تطوراً للأفراد والشركات.



وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك، منتصر دوّاس، أنه من المتوقع أن يسهم الاندماج بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بالإضافة إلى الاستحواذ على أعمال البنك العقاري المصري العربي في الأردن في تعزيز قاعدة رأسمال البنك بما يمنحه قدرة أكبر في تمويل النمو في القطاعات الحيوية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات البنكية الرائدة في السوق الأردني والمنطقة.

تم نسخ الرابط





