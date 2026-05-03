مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

الوكيل الإخباري- عمّان – أعلنت مجموعة بنك الاتحاد عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مؤكدةً استمرار نموها بشكل مستدام ومتوازن يعكس قوة أعمالها وتوسع حضورها في القطاع المصرفي في الأردن. وأظهرت النتائج أداءً تشغيلياً قوياً، حيث بلغ إجمالي الموجودات 13.3 مليار دينار أردني، فيما وصل صافي الدخل إلى 36.8 مليون دينار. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 10.1 مليار دينار، وبلغ صافي التسهيلات الائتمانية 6.8 مليار دينار، ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة والإقبال على الحلول المصرفية التي تقدمها المجموعة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها بنك الاتحاد، وبنك صفوة الإسلامي كذراع للصيرفة الإسلامية، إلى جانب عدد من الشركات التابعة، من بينها شركة الاتحاد للوساطة المالية، وشركة الاتحاد للتأجير التمويلي، وشركة بندار للتمويل الإسلامي، وشركة التسهيلات، وشركة تمكين للتأجير التمويلي، وشركة مسك للدفع.



وشهد عام 2025 محطات تاريخية في مسيرة المجموعة، مع إتمام أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الأردني، حيث أتم بنك الاتحاد اندماجه مع البنك الاستثماري ضمن صفقة قائمة على تبادل الأسهم، ما رفع رأسماله إلى 325.2 مليون دينار أردني. كما استحوذت المجموعة على عمليات وفروع البنك العقاري العربي المصري في الأردن. أما على الصعيد الإقليمي، تواصل المجموعة تنفيذ خططها التوسعية، بعد افتتاح فرعها الدولي في العراق في نهاية عام 2024، ليشكّل نقطة انطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة.



وتُعد مجموعة بنك الاتحاد من أكبر الشبكات المصرفية في المملكة، حيث تضم 61 فرعاً لبنك الاتحاد موزعة في مختلف محافظات المملكة بما فيها فروع البنك الاستثماري، بالإضافة إلى الفرع الدولي في العراق، إلى جانب 45 فرعاً لبنك صفوة الإسلامي، ليصل إجمالي الشبكة إلى أكثر من 100 فرعاً.

وتعتمد هذه الشبكة على قوة بشرية تضم ما يقارب 3,334 موظفاً مباشراً يشكلون الركيزة الأساسية لعمليات المجموعة، بالإضافة إلى أكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة، ليصل الأثر الوظيفي الإجمالي إلى أكثر من 3,700 شخص يسهمون في دعم الاقتصاد الوطني.



وتضع مجموعة بنك الاتحاد تجربة العملاء في صميم استراتيجيتها، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز الحقيقي يتحقق من خلال الجمع بين الكفاءة الرقمية والأثر الإنساني. وقد حظيت جهود المجموعة في الابتكار وتجربة العملاء والاستدامة بتقدير دولي واسع خلال عام 2025؛ حيث منحتها مجلة Euromoney جائزة أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأردن. كما كرّمتها Global Finance عن إنجازاتها الرقمية بجوائز شملت أفضل المنتجات الرقمية، وأفضل إدارة للأمن المعلوماتي ومكافحة الاحتيال، وأفضل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد الاستدامة، نالت المجموعة جائزتَي أكثر مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ابتكاراً وأفضل إطار لإدارة مخاطر ESG من مجلة International Finance، فيما منحتها The Global Economics Awards جائزتَي التميز في الخدمات المصرفية المستدامة، وأفضل مزوّد للخدمات غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن لعام 2025.



وتعتمد استراتيجية مجموعة بنك الاتحاد على نهج يركز على تعزيز كفاءة الكوادر وتطوير قدراتها، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من النمو، ويُمكّن المجموعة من تقديم تجربة مصرفية متكاملة وترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق في السوق. ولهذا، تولي المجموعة اهتماماً كبيراً بتنمية الكفاءات البشرية وبناء المعرفة، من خلال الاستثمار في برامج التطوير المستمر وإعداد القيادات، إلى جانب مبادرات التنوع والشمول. كما ينعكس هذا التوجه في حصول بنك الاتحاد على لقب “أحد أفضل أماكن العمل”، بما يعكس قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات، وتوفير بيئة عمل تُحفّز الإبداع، وتدعم الشعور بالانتماء.