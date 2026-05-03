مجموعة بنك الاتحاد تواصل مسيرة نمو راسخة في الربع الأول 2026

وتضم المجموعة تحت مظلتها بنك الاتحاد، وبنك صفوة الإسلامي كذراع للصيرفة الإسلامية، إلى جانب عدد من الشركات التابعة، من بينها شركة الاتحاد للوساطة المالية، وشركة الاتحاد للتأجير التمويلي، وشركة بندار للتمويل الإسلامي، وشركة التسهيلات، وشركة تمكين للتأجير التمويلي، وشركة مسك للدفع.
وشهد عام 2025 محطات تاريخية في مسيرة المجموعة، مع إتمام أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الأردني، حيث أتم بنك الاتحاد اندماجه مع البنك الاستثماري ضمن صفقة قائمة على تبادل الأسهم، ما رفع رأسماله إلى 325.2 مليون دينار أردني. كما استحوذت المجموعة على عمليات وفروع البنك العقاري العربي المصري في الأردن. أما على الصعيد الإقليمي، تواصل المجموعة تنفيذ خططها التوسعية، بعد افتتاح فرعها الدولي في العراق في نهاية عام 2024، ليشكّل نقطة انطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة.
وتُعد مجموعة بنك الاتحاد من أكبر الشبكات المصرفية في المملكة، حيث تضم 61 فرعاً لبنك الاتحاد موزعة في مختلف محافظات المملكة بما فيها فروع البنك الاستثماري، بالإضافة إلى الفرع الدولي في العراق، إلى جانب 45 فرعاً لبنك صفوة الإسلامي، ليصل إجمالي الشبكة إلى أكثر من 100 فرعاً.
وتضع مجموعة بنك الاتحاد تجربة العملاء في صميم استراتيجيتها، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز الحقيقي يتحقق من خلال الجمع بين الكفاءة الرقمية والأثر الإنساني. وقد حظيت جهود المجموعة في الابتكار وتجربة العملاء والاستدامة بتقدير دولي واسع خلال عام 2025؛ حيث منحتها مجلة Euromoney جائزة أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأردن. كما كرّمتها Global Finance عن إنجازاتها الرقمية بجوائز شملت أفضل المنتجات الرقمية، وأفضل إدارة للأمن المعلوماتي ومكافحة الاحتيال، وأفضل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد الاستدامة، نالت المجموعة جائزتَي أكثر مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ابتكاراً وأفضل إطار لإدارة مخاطر ESG من مجلة International Finance، فيما منحتها The Global Economics Awards جائزتَي التميز في الخدمات المصرفية المستدامة، وأفضل مزوّد للخدمات غير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن لعام 2025.
وتعتمد استراتيجية مجموعة بنك الاتحاد على نهج يركز على تعزيز كفاءة الكوادر وتطوير قدراتها، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من النمو، ويُمكّن المجموعة من تقديم تجربة مصرفية متكاملة وترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق في السوق. ولهذا، تولي المجموعة اهتماماً كبيراً بتنمية الكفاءات البشرية وبناء المعرفة، من خلال الاستثمار في برامج التطوير المستمر وإعداد القيادات، إلى جانب مبادرات التنوع والشمول. كما ينعكس هذا التوجه في حصول بنك الاتحاد على لقب “أحد أفضل أماكن العمل”، بما يعكس قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات، وتوفير بيئة عمل تُحفّز الإبداع، وتدعم الشعور بالانتماء.
وتقف مجموعة بنك الاتحاد اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، مسلّحةً بكيان أكثر اتساعاً وشبكة أوسع انتشاراً، وكوادر بشرية على أعلى درجات التأهيل. وتؤمن المجموعة بأن نتائج الربع الأول من عام 2026 ليست هدفاً بحد ذاتها، بل مؤشرٌ على قوة الأسس التي تبني عليها مسيرتها نحو مستقبل مصرفي أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامةً، بما يخدم العملاء والمجتمع والاقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
جيلي تدخل موسوعة غينيس وتُعيد رسم مستقبل الهايبرد: كفاءة قياسية وتقنيات ذكاء اصطناعي تقود المنافسة العالمية
-
وكالة ليودن للتسويق تحصل على شهادة Great Place to Work®️ في الأردن اعترافًا بتميز بيئة العمل وتجربة الفريق
-
276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026
-
زين الأردن تحصد جائزة "أفضل تطبيق" ضمن جوائز Merit Awards 2026 عن تطبيقها Zain Jo
-
"البوتاس العربية" تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول
-
الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي
-
العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه
-
البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو"