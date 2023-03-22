مجموعة داماك ومجمع الملك الحُسين للأعمال يوقعان اتفاقية لتطوير مركز بيانات جديد في الأردن

الوكيل الإخباري - وقعت داماك، المجموعة الرائدة في الأعمال والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية طويلة الأمد مع "مجمع الملك الحُسين للأعمال" لتطوير مركز بيانات جديد في العاصمة الأردنية عمّان.

يأتي هذا الإعلان ضمن إستراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر ذراعها في مراكز البيانات.

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هذا وسيتم الإعلان، قريباً،عن كافة التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقية.



بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً فريداً بين آسيا وأفريقيا، ويمتلك رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا البلد بتركيبته السكانية المتنوعة، تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر منها، التي هي عامل أساسي في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي فيه. نحن متحمسون للغاية للاستثمار في الأردن، ونتطلع قدماً إلى دعم نمو اقتصادها الرقمي".



بدوره قال عطوفة الفريق الطيار "م" منصور الجبور، رئيس مجلس إدارة مجمع الملك الحُسين للأعمال: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة داماك في مجمع الملك الحُسين للأعمال لتطوير مركز بيانات جديد في العاصمة عمّان.

تتمتع داماك بسجل حافل من النجاحات في مختلف دول المنطقة والعالم، ومن شأن هذا المشروع تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية لدعم الشركات والمؤسسات الحكومية في بلدنا، بالإضافة إلى أنه سيخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا، مما سيسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة".



تأسس "مجمع الملك الحُسين للأعمال" عام 2010 في العاصمة الأردنية عمّان، ومنذ ذلك الحين، بات مقراً رئيسياً لعدد من المكاتب الإقليمية التابعة لمجموعة من الشركات العالمية بما في ذلك: "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"أياتا"، و(SITA)، و"سامسونج"، و"سيسكو" وغيرها.