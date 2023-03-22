الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

الأربعاء، 22-03-2023 01:02 م

مجموعة داماك ومجمع الملك الحُسين للأعمال يوقعان اتفاقية لتطوير مركز بيانات جديد في الأردن

k


الوكيل الإخباري - وقعت داماك، المجموعة الرائدة في الأعمال والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية طويلة الأمد مع "مجمع الملك الحُسين للأعمال" لتطوير مركز بيانات جديد في العاصمة الأردنية عمّان.
يأتي هذا الإعلان ضمن إستراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر ذراعها في مراكز البيانات.

اضافة اعلان

هذا وسيتم الإعلان، قريباً،عن كافة التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقية.


بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً فريداً بين آسيا وأفريقيا، ويمتلك رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا البلد بتركيبته السكانية المتنوعة، تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر منها، التي هي عامل أساسي في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي فيه.  نحن متحمسون للغاية للاستثمار في الأردن، ونتطلع قدماً إلى دعم نمو اقتصادها الرقمي".

بدوره قال عطوفة الفريق الطيار "م" منصور الجبور، رئيس مجلس إدارة مجمع الملك الحُسين للأعمال: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة داماك في مجمع الملك الحُسين للأعمال لتطوير مركز بيانات جديد في العاصمة عمّان.

تتمتع داماك بسجل حافل من النجاحات في مختلف دول المنطقة والعالم، ومن شأن هذا المشروع تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية لدعم الشركات والمؤسسات الحكومية في بلدنا، بالإضافة إلى أنه سيخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا، مما سيسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة".

تأسس "مجمع الملك الحُسين للأعمال" عام 2010 في العاصمة الأردنية عمّان، ومنذ ذلك الحين، بات مقراً رئيسياً لعدد من المكاتب الإقليمية التابعة لمجموعة من الشركات العالمية بما في ذلك: "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"أياتا"، و(SITA)، و"سامسونج"، و"سيسكو" وغيرها.

 

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-22 at 1.38.49 PM

الأردنية للطيران و بمناسبة الشهر الفضيل تعلن عن عرض خاص الى الشارقة فقط ب 115 دينار

WhatsApp Image 2023-03-22 at 12.30.50 PM

افتتاح مؤتمر تيدكس TEDxPSUT في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

WhatsApp-Image-2023-03-22-at-10.03.19-815x1024

حلويات حبيبة " الأصل" تُهنيء الشعب الأردني بمناسبة الشهر الفضيل وتطلق رقماً خاصاً للتواصي

Samsung x Ghad 2023 - 1

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تزود صحيفة الغد بشاشة LED الخارجية الرقمية الذكية

WhatsApp Image 2023-03-22 at 9.15.36 AM

بنك الإسكان يدعم بطلة منتخب التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق

WhatsApp Image 2023-03-21 at 4.16.42 PM

نجاح كبير لمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" واحتفالية خاصة من "المركزية تويوتا" بالأطفال الفائزين