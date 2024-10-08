مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- عبر مدير عام مجموعة شركات أبو عودة اخوان السيد محمد أبو عودة عن اعتزازه بالتكريم الملكي بعد فوز المجموعة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وتحقيقها أعلى مستوى تميز في معايير الجائزة، معتبرا بأنه نقطة الانطلاق وليس الوصول للمجموعة وهو حافز للاجتهاد في العمل.



وقال أبو عودة اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المجموعة تأسست عام 1997 كامتداد لأعمال الوالد المؤسس في العاصمة عمّان منذ عام 1977 ولا تزال هذه الشركة تعمل بشكل مستمر على التطور والانفراد بالمنتجات التي تقدمها.



وأضاف أن المجموعة تضم مجموعة من الشركات من بينها شركة معروف للصناعات الغذائية وشركة مخازن الريحان وشركة أبو عودة ستورز وشركة نجم البحر وشركة المستقبل الذهبي وشركة السواعد الذهبية، كما اهتمت المجموعة من خلال أعمالها إلى تصدير منتجاتها إلى الخارج حتى وصلت إلى 6 قارات حول العالم ولديها نية لافتتاح فروع لها في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا.



وأشار أبو عودة إلى أن لدى المجموعة المزيد من خطط الانتشار لتحقيق تطلعات جلالة الملك في رؤية التحديث الاقتصادي ومن أجل مواكبة التطور في الصناعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتضم المجموعة أكثر من 1500 موظف في مختلف التخصصات وسط بيئة اقتصادية تتطلع فيها المجموعة للتطور والابتكار والتحديث للاستمرار في التميز والانفراد بالخدمة المقدمة.



وبيّن أن المجموعة تحافظ من خلال تعاملاتها مع العملاء والموردين على السمعة الطيبة وتقدم المنتجات بما يتناسب مع الهوية الوطنية ورؤيتها من أجل أن تكون هي الأفضل والأكثر تميزا بالعمل وبالتالي انعكاس هذا النجاح على الاقتصاد الوطني.



وكان سلّم جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤخرا، بحضور ولي العهد، سمو الأمير الحسين، وسمو الأمير فيصل، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، مجموعة شركات أبو عودة اخوان والتي تضم شركة معروف للصناعات الغذائية وشركة مخازن الريحان وشركة أبو عودة ستورز وشركة نجم البحر وشركة المستقبل الذهبي وشركة السواعد الذهبية ، جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، بتحقيقها أعلى مستوى تميز في معايير الجائزة وتسلمها مدير عام المجموعة السيد محمد أبو عودة .



ويمثل الفوز بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص إنجازاً رفيعاً واعترافاً بأدائها المتميز والكفؤ والفعال، كما يعتبر الحصول على الجائزة تصنيفا جديدا للشركة باعتبارها قصة نجاح وطنية.



وتعتبر الجائزة أرفع تكريم ملكي تحصل عليه الشركة على المستوى المحلي وحصلت المجموعة على الجائزة نتيجة لجهودها في تبني معايير التميز الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني، وأفضل الممارسات الدولية وتطوير الأنظمة الداخلية واتباع معايير فضلى في عملية التقييم الذاتي لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين ودعم وتحفيز الموظفين لديها لبذل أقصى جهودهم لتطوير عمل المجموعة والارتقاء باسمها وسمعتها أمام العملاء وأصحاب العلاقة.

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