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الإثنين، 13-05-2024 08:37 ص

مجموعة غرغور تسلم مركبات Skywell الكهربائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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الوكيل الاخباري - سلمت مجموعة غرغور للمركبات سبعة مركبات كهربائية جديدة من طراز Skywell LV2 و3 LV للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( UNHCR) في الأردن ، لتضاعف المفوضية من عدد المركبات الكهربائية في أسطولها ليصل إلى 16 مركبة، في سعيها لتقليل أثرها الكربوني ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى حماية البيئة في المملكة بالإضافة إلى تقليل مصاريف الوقود للمنظمة في ظل تراجع تمويل المانحين .

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تساهم المركبات الكهربائية ، التي تنقل موظفي الحماية والمساعدة في المفوضية إلى المدن والقرى والمخيمات حيث يعيش اللاجئون في جميع أنحاء الأردن، في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ بمقدار 55 طنًا في السنة بالمقارنة مع السيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين، حيث توفر كل مركبة كهربائية جديدة أكثر من 70 في المائة من انبعاثات الكربون، وبين 65 و 75 في المائة من تكاليف الطاقة بإجمالي يصل إلى حوالي 36 ألف دولار سنويا من ميزانية المفوضية. من الجدير بالذكر أن المفوضية في الأردن لم تقم بشراء المركبات، بل قامت باستئجارها من إدارة أسطولها من المكتب العالمي.


وتتميز مركبا ت Skywell بنظام دفع كهربائي قوي وفعال، مع بطارية بحجم 72 كيلو واط توفر مدى سير طويل يصل لغاية 420 كيلومتر، بالاضافة إلى أداء قوي يصل إلى 205 حصان وعزم 320 نيوتن /متر. وتوفرها مجموعة غرغور بكفالة كاملة لمدة 8 سنوات على البطارية و 5 سنوات على السيارة ككل .


ويذكر أن شركة تصنيع المركبات الكهربائية الصينية الرائدةSkywell ، انضمت إلى عائلة السيارات المميزة التي توفرها مجموعة غرغور في الأردن والمنطقة مؤخراً، حيث تعرف الشركة العريقة بكونها الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس – بنز والعديد من الوكالات التجارية الاخرى على مدى العقود السابقة. 

 


 

 

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