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السبت، 04-06-2022 09:15 ص

مجموعة فاين الصحية القابضة تتبرع بمنتجاتها الصحية للاجئين السوريين

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الوكيل الإخباري - في إطار حرصها الدائم على دعم الفئات الأقل حظاً في المملكة، تبرعت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، بمجموعة من منتجاتها الصحية الأساسية لـ 48 عائلة سورية لاجئة تسكن بالقرب من مخيم الزعتري من تلك غير المشمولة بخدمات الرعاية الصحية من المخيم أو أي جهة رسمية أخرى.

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وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "باعتبارنا مجموعة تعنى بالصحة العامة، فإن العمل على تقديم الدعم في هذا المجال لمن هم بأمس الحاجة له يعد جزءاً لا يتجزأ من المهام والمسؤوليات التي نضعها على عاتقنا.

 

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على دعم المجتمعات المحلية التي نعمل فيها وإحداث الفوارق الإيجابية بما فيها إغاثة الفئات الأكثر حاجة للدعم والمساندة."

 


وتنفذ مجموعة فاين الصحية القابضة عدداً من برامج المسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تدعم قضايا متنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بتمكين المرأة والتعليم والصحة، والتي تنفذها إما منفردة أو بالتعاون مع شبكة من منظمات المجتمع المدني في جميع البلدان التي تعمل فيها.

 




 

 


 

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