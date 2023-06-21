مجموعة فاين الصحية القابضة تحصد جائزة المصنع الأخضر

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن فوزها بجائزة المصنع الأخضر والتي نظمتها غرفة صناعة الأردن بحضور الدكتور معاوية الردايدة، وزير البيئة، مندوباً عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة.

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وتهدف مسابقة جائزة المصنع الأخضر إلى تشجيع الشركات والمنشآت الصناعية على تبني أفضل الممارسات البيئية للمساهمة في دعم المملكة في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم اختيار الفائزين بناءً على عدد من المعايير من بينها إدارة الطاقة والمياه والنفايات، والتكنولوجيا والاستثمار، والسياسات والتعليمات الداخلية، والسلامة العامة والتخطيط.



وقد تم إطلاق الجائزة من قبل وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع عدد من الجهات وهي: مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية الأردنية والذي ينفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية (BMZ) ، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة البيئة ووزارة الطاقة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، وغرفتي صناعة إربد والزرقاء.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة سلسلة التوريد لدى مجموعة فاين الصحية القابضة معن طبري: "فخورون بفوزنا بجائزة المصنع الأخضر وهو الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة البيئية ويؤكد على مواصلة جهودنا للمساهمة في نمو الاقتصاد الأخضر، والذي يعد من أهم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وكمجموعة تتمتع بحس المسؤولية، نؤمن بأهمية اتباع ممارسات صديقة للبيئة من أجل حماية كوكبنا، ومواصلة تقديم حلول صحية عالية الجودة لزبائننا في جميع أنحاء العالم".



هذا وتتبنى مجموعة فاين الصحية القابضة منذ سنوات طويلة استراتيجية متكاملة للحفاظ على البيئة تشمل استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا في مصانعها للتقليل من استهلاك الطاقة، وبالتالي التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة. كما تتبع المجموعة ممارسات تقلل من استهلاك المياه، حيث أنها أول شركة في القطاع الخاص في الأردن تنشئ محطة لمعالجة وإعادة تدوير المياه في مصانعها لإنتاج الورق الصحي.



وبنيلها جائزة المصنع الأخضر، تقدم مجموعة فاين نموذج يحتذى به لباقي الشركات الصناعية ملهمةً إياهم لتبني ممارسات صديقة للبيئة كجزء من عملياتهم التشغيلية. هذا وستواصل المجموعة التزامها بتطوير ممارساتها البيئية من خلال إدخال أحدث أساليب التكنولوجيا في عمياتها لتخفيف الأثر البيئي وضمان مستقبل بيئي أكثر استدامة.