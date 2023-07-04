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الثلاثاء، 04-07-2023 10:09 ص

مجموعة فاين الصحية القابضة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في سرعة إنتاج المناديل الورقية

Al Nakheel Record Breaking


الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي التابع لها رقماً قياسياً على مستوى العالم في السرعة الإنتاجية وهو 2,222 متراً في الدقيقة.اضافة اعلان


وحقق المصنع الرقم القياسي الجديد باستخدام آلة المناديل الورقية من نوع "أدفانتج دي سي تي Advantage DCT"  التي تنتج رول الورق الخام بوزن 13.2 جرام لكل متر مربع، حيث عملت بسرعة إنتاجية 2,222 متراً في الدقيقة على مدار 24 ساعة بمعدل كفاءة 96.5%، علماً بأنها مصممة لتعمل بسرعة إنتاجية هي 2,200 متراً في الدقيقة.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بفضل عدة عوامل، أبرزها القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق الإنتاج لدى مجموعة فاين، والالتزام الراسخ بثقافة تعزيز كفاءة العمليات، واستعمال تقنية على درجة عالية من التطور.

وحول هذا الشأن، قال رئيس العمليات وتطوير المنتجات لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، ولفجانج ليد: "نفخر بهذا الإنجاز الاستثنائي، حيث يتطلب تحقيق رقم قياسي عالمي وجود فريق كفؤ وتوافر معدات فائقة التطور. وقد أظهر فريقنا قدرته على تحقيق طموحاتنا بفضل تركيزه وشغفه ومهارته."

وتجمع تقنية "أدفانتج دي سي تي Advantage DCT"  بين مواكبة الاحتياجات الخاصة للمصنعين والخبرة التقنية الواسعة، لتقدم عملية تصنيع مناديل ورقية فائقة التطور، كما أنها أصبحت معياراً عالمياً رائداً لإنتاج المناديل الورقية الصحية لعملها وفق أفضل معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة وتخفيض التكلفة.

 




 

 


 

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