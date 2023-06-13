مجموعة فاين الصحية القابضة تدعم جائزة رواد التأثير الاجتماعي في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن دعمها للنسخة المحلية التي تنفذ للمرة الأولى في الشرق الأوسط من برنامج "جائزة رواد التأثير الاجتماعي Social Impact Award"، التابعه لمنصة "إمباكت هب عمّان Impact Hub Amman" للريادة الاجتماعية في الأردن، والتي تعد جزءاً من شبكة "إمباكت هب Impact Hub" العالمية.

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ويسعى برنامج "جائزة رواد التأثير الاجتماعي Social Impact Award" الحائز على جوائز عالمية، والذي ينفذ منذ أكثر من عقد في 18 دولة عبر قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى تشكيل قاعدة متينة من رواد الأعمال الاجتماعيين من الشباب.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لدى مجموعة فاين الصحية القابضة رنا كواليت: "فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميزة التي نشارك من خلالها في تمكين الشباب الأردني ومنحهم الفرصة لدفع الابتكار الاجتماعي قدماً، حيث تسهم في خلق فرص عمل، كما توفر فرص اكتساب وتطوير المهارات التي تهيئهم لدخول سوق العمل بكفاءة."

ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "إمباكت هب عمّان"، ليان منّاع: "نؤمن بقوة ريادة الأعمال الاجتماعية في تمكين الشباب من خلق فرص اقتصادية تنعكس إيجاباً عليهم وعلى الآخرين في محيطهم، والمساهمة في معالجة التحديات المحلية والعالمية الملحة في آن واحد. سعداء بتنفيذ برنامجنا للمرة الأولى في الأردن بالشراكة مع مجموعة فاين الصحية القابضة، آملين أن يعود البرنامج بالنفع على الشباب من خلال رفدهم بالمهارات والمعارف والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الاجتماعية الواعدة."



وشهد البرنامج منذ إطلاقه في المملكة، تنفيذ 4 ورش عمل في مدينة عمّان ومحافظتي البلقاء والزرقاء. وقد استضافت مجموعة فاين إحداها في عمّان، وجمعت ضمنها عدداً من الطلاب من مختلف التخصصات من بينهم طلاب برنامج "أكاديمية فاين" التدريبية ومؤسسة إيليا نقل، ممكّنة إياهم خلالها من إيجاد الحلول المبتكرة لعدد من التحديات الاجتماعية.



وستمنح "جائزة رواد التأثير الاجتماعي Social Impact Award" 10 مشاريع اجتماعية الفرصة للاستفادة من مساحات العمل التي توفرها "إمباكت هب عمّان"، بالإضافة لجلسات الإرشاد والتوجيه من قبل خبراء مختصين لتطوير أعمالهم.

وفي ختام البرنامج، سيتم تكريم 4 فائزين ضمن حفل توزيع جوائز في عمّان خلال شهر تشرين الأول المقبل، إثر اختيارهم من بين المشاركين بإشراف لجنة تحكيم مختصة من بينهم ممثل عن مجموعة فاين الصحية القابضة.

هذا وسيحصل الفائزون على تمويل أولي كجائزة لهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في قمة "رواد التأثير الاجتماعي" العالمية التي ستعقد في شهر تشرين الثاني من العام الحالي في بلغراد، صربيا.