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الإثنين، 05-06-2023 04:22 م

مجموعة فاين الصحية القابضة تستقبل الفوج الرابع من "أكاديمية فاين"

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الوكيل الإخباري - استقلبت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، الفوج الرابع من الطلاب المتدربين المنضمين حديثاً لبرنامج "أكاديمية فاين" التدريبية الريادي. وضمن هذه الدورة، سيتلقى 15 طالباً تدريباً مكثفاً مدفوع الأجر يستمر لمدة 3 أشهر في مصانع المجموعة في منطقة أرينبة وفي مصنع الشركة المثالية للطباعة في سحاب.

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وتقدم "أكاديمية فاين" تدريباً مكثفاً في مجال إدارة سلسلة التزويد والتوريد يقدم على يد نخبة من خبراء المجموعة، إلى جانب تدريب مخصص للمهارات المهنية والحياتية يقدمها خبراء خارجيين، وذلك للمساهمة في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل عن طريق تأهيلهم لدخوله بكفاءة، حيث تهدف المجموعة من خلال البرنامج إلى المساهمة في معالجة البطالة، وذلك لعملها على تأهيل وتوظيف المزيد من الخريجين لديها في حال توفر الشواغر. وحتى اليوم، قامت المجموعة بتوظيف 6 خريجين مباشرة لديها وبدوام كامل.

 


 




 

 


 

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