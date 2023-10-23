مجموعة فاين الصحية القابضة تقدم التبرعات دعماً للأهل في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي وحلول الوقاية ضد الجراثيم، أنها ستتبرع بشحنة منتجات صحية طارئة للأهل في قطاع غزة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ويأتي هذا التبرع انطلاقاً من الدور المستمر للمجموعة في مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، باعتباره واجباً ومسؤولية تقع على عاتق البشرية والإنسانية جمعاء.

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وحول هذا التبرع الذي يضاف للعديد من المبادرات السابقة الموجهة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والتي نفذت بالتعاون مع شبكة موثوقة من منظمات المجتمع المدني، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نقل، بأن دعم صمود أهلنا في فلسطين هو واجب، موجهاً الدعوة للجميع للمشاركة في هذه المبادرة الإغاثية والإنسانية الطارئة، وتقديم أي نوع من المساعدة، كل حسب استطاعته وقدرته.