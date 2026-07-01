مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل توفير عبوة "فاين النشامى" الرمزية احتفاءً بالرحلة التاريخية الأولى للأردن ونشامى المنتخب في كأس العالم 2026

وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن الوقوف المستمر خلف المنتخب، واعتزازاً بالإنجاز الوطني الذي سطر النشامى بعزيمتهم من خلاله صفحة جديدة في مسيرة الرياضة، وذلك بما يوثق رحلتهم التاريخية الملهمة التي سجل الأردن عبرها حضوره ورفع رايته في أكبر محفل كروي عالمي.
وتتميز عبوة "فاين النشامى" بالتصميم المستوحى من الهوية الوطنية والروح الرياضية، إذ تتزين بالعلم والشماغ الأردني والعديد من العناصر الإبداعية، لتمثل لوحة فنية بإمكان الزبائن من عشاق كرة القدم ومشجعي المنتخب الحصول على أي من تصاميمها والاحتفاظ بها لذكرى محطة هامة، جمعت الأردنيين وستبقى في أذهانهم.
وقد جاء تصميم وإنتاج عبوات "فاين النشامى" في إطار حرص علامة فاين الحاضرة في الشارع الأردني منذ العام 1958، على البقاء جزءاً من المناسبات الوطنية التي تشكل ذاكرة المجتمع، ومشاركته اهتماماته وأحلامه، وفي مقدمتها الحلم الكروي، من خلال العديد من المبادرات التي تشمل إطلاق إصدارات خاصة ومحدودة تحاكي نبض المجتمع.
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