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الأحد، 24-12-2023 04:57 م

مجموعة فنادق روتانا الأردن تنظم حملة تبرع بالدم دعما لغزة

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الوكيل الإخباري - ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، قامت مجموعة فنادق روتانا الأردن بتنظيم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا لأهلنا في غزة"، تعبيرًا عن التضامن مع القطاع المحاصر، ولتعزيز الوعي العالمي بأهمية التبرع الطوعي بالدم لإنقاذ حياة أهلنا وأشقائنا الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا الدعم الحيوي.

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وقالت السيدة هالة مسعد نحاس، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا:"مجموعة فنادق روتانا في الأردن كانت في طليعة المتبرعين، مؤكدين بذلك على روح العطاء والمبادرة التي تميز أعضاء فريقنا. أدعو الجميع للانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية التي تحمل في طياتها رسالة أمل وحياة لأشقائنا في غزة".


من جهة أخرى، قال السيد باتريس كورنيه، المدير العام لفندق عمان روتانا: "المسؤولية المجتمعية احدى أهم القيم التي تسعى مجموعة فنادق روتانا الأردن ان تكون هي السباقة للمبادرة فيها. لذلك اطلقنا حملة "دماؤنا لأهلنا في غزة" للتبرع بالدم كونه أقل شيء بوسعنا القيام به لمساعدة أهل غزة خلال هذه الأوقات العصيبة التي يعيشونها".


وأضاف السيد عماد عقيل، المدير العام لفندق سنترو مدى عمان: "نحن في مجموعة فنادق روتانا الأردن نشاطر  أشقائنا في غزة هذه المحنة التي يعيشونها، فالتبرع بالدم يعّد فرصة لكلٍ منّا للمساهمة الفعّالة في تخفيف معاناة الضحايا ودعم الجهود الطبية في تقديم الرعاية الصحية الملّحة للمصابين".


تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.


وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار “معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية مجموعة فنادق روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.


للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني rotana.com، كما من الممكن الاتصال بأي من مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.

 

 








 




 

 


 

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