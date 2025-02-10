مجموعة فنادق هيلتون العالمية تفتتح فندق سيغنيا من هيلتون عمّان في الأردن ليكون أول فنادق علامة سيغنيا التجارية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة هيلتون المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT مؤخراً عن افتتاح فندق سيغنيا من هيلتون في قلب العاصمة الأردنية عمّان، ليكون أول فنادق علامة سيغنيا التجارية خارج الولايات المتحدة. يتمتع فندق سيغنيا من هيلتون عمّان بموقعه الجغرافي الاستراتيجي ضمن منطقة الشميساني الحيوية والتي تشكل منطقة أعمال نابضة وسط العاصمة عمّان، مما يجعل منه مقصداً مفضلاً لرجال الأعمال وللمسافرين الباحثين عن الترفيه الراقي.

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وبهذه المناسبة، علق رئيس هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، غاي هاتشينسون بالقول: "يمثل افتتاح فندق سيغنيا من هيلتون عمّان، نقطة تحول هامة لعلامة سيغنيا من هيلتون في المنطقة؛ حيث إنه يعد أولى فنادق سيغنيا خارج الولايات المتحدة. وقد وقع الاختيار على العاصمة عمّان لاحتضان الفندق؛ لما تتمتع به من موقع استراتيجي كمركز رئيسي للأعمال في المملكة، ولقربها من المعالم الثقافية البارزة في الأردن، وهو ما جعل منها الخيار الأمثل لاحتضان الفندق الذي سيوفر تجربة إقامة راقية وفريدة لضيوفه ونزلائه، مع مرافق اجتماعات متطورة وخدمات استثنائية تشتهر بها علامة سيغنيا من هيلتون." وأضاف هاتشينسون: "ينطوي افتتاح الفندق في عمّان على أهمية كبيرة؛ حيث إنه يمهد الطريق لخططنا التوسعية الرامية لتعزيز وجودنا في الأردن خلال السنوات القادمة، وذلك كجزء من استراتيجيتنا لزيادة حضورنا في الشرق الأوسط وافتتاح المزيد من الفنادق في المنطقة من علامتنا التجارية العريقة والحائزة على الجوائز."



ويجمع فندق سيغنيا من هيلتون عمّان بين الفخامة العصرية والطابع الأنيق، كما يتميز بموقع استراتيجي على مقربة من مناطق الأعمال والبنوك، إلى جانب قربه من العديد من المعالم التي يسهل الوصول إليها؛ مثل حديقة الأمير هاشم للطيور ومركز هيا الثقافي الذين يبعدان عنه بمسافة تقل عن كيلومتر واحد، فضلاً عن القرب من عدة مواقع تاريخية مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو بما فيها قلعة عمّان والمدرج الروماني التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة، ما يجعل منه وجهة مثالية لمحبي الاستكشاف الثقافي والتاريخي.



ومن جانبه، قال رئيس الفئة العالمية، العلامات التجارية متكاملة الخدمات في هيلتون، غاري ستيفين: "فخورون بالاحتفال بالإطلاق الدولي الأول لعلامة سيغنيا من هيلتون عمّان في المملكة، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة محطة فارقة في رحلة سيغنيا من هيلتون، المدفوعة بتزايد الطلب على الفنادق الفاخرة التي تقدم خدمات استثنائية ضمن هذه الفئة من الفنادق خاصة خدمات المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات. وبفضل تصميمه المميز، ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، إلى جانب مرافقه العصرية والراقية بما فيها المطاعم التي يقودها ويشرف على خدماتها نخبة من الطهاة المحترفين، فإن فندق سيغنيا من هيلتون عمّان يشكل وجهة مثالية في قلب العاصمة عمّان لجميع المسافرين الباحثين عن التميز، سواء بغرض الترفيه أو العمل أو السياحة."



تصميم عصري

ويستقبل الفندق زواره وضيوفه بأجواء مميزة نابضة بالحياة، صُممت لتلبية احتياجات المسافر العالمي العصري ابتداءً من دخوله للفندق. وفي هذا السياق، فإن البهو المفتوح والمميز بتصميمه الذي يتخلله الضوء الطبيعي طوال اليوم مضفياً لمسة خاصة على المكان، يوفر مساحة مثالية للتفاعل والتواصل، خاصة مع تجهيزه بأحدث التصميمات الداخلية العصرية والديكورات الأنيقة، لتوفير الشعور بالراحة والفخامة المتناغمة، بينما تعكس الأعمال الفنية والعناصر الجمالية في جميع أرجاء الفندق طابعاً مفعماً بعبق التاريخ الممزوج بالحداثة، في الوقت الذي يكتمل المشهد فيه باندماج الحجر الذي يحمل سمة العمارة والآثار القديمة بالتصميم العصري.



غرف فاخرة بتصميم راقٍ

ويضم الفندق بين جنباته غرفاً وأجنحة فاخرة يبلغ عددها 272، استلهم تصميمها من ألوان الطبيعة الغنية في الأردن، لتضفي ألوانها الترابية الدافئة والظلال الطبيعية شعوراً بالهدوء، مما يجعلها ملاذاً للاسترخاء وتجديداً للطاقة. وتجمع الغرف والأجنحة بين التصميم الأنيق والخدمات الحديثة لتوفر تجربة إقامة متكاملة تمزج بين الراحة والوظائف العملية.



كلوب سيغنيا

ويقدم الفندق لضيوفه تجربة كلوب سيغنيا الحصري والمخصصة للنزلاء الذين يحجزون غرف وأجنحة كلوب سيغنيا، بما يشمل إمكانية الوصول لباقة من المزايا والخدمات الشخصية ووسائل الراحة المحسنة والمعززة، بما فيها مجففات الشعر من العلامة التجارية دايسون، وخدمات الضيافة الحصرية من الحلويات والتمور الطازجة والفواكه الموسمية، فضلاً عن خدمات الاستقبال المميزة وأولوية الحجز في مطاعم ومرافق الفندق، مما يوفر تجربة إقامة مميزة وفريدة. هذا ويتميز كلوب سيغنيا بتصميمه وخدماته المستوحاة من نوادي العضوية الخاصة، حيث الوجبات المتاحة طوال اليوم متضمنة وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بالإضافة إلى الوجبات والمشروبات والأطعمة الخفيفة حسب الطلب.

ويستفيد نزلاء غرف وأجنحة كلوب سيغنيا من خدمات الكونسيرج المخصصة لتلبية جميع احتياجاتهم ومنحهم إقامة لا تُنسى.



فعاليات مميزة

ويقدم الفندق الذي صمم ليوفر ملتقى مثالياً للاجتماعات المهنية، والمؤتمرات، ولحفلات الزفاف والفعاليات الاجتماعية، مساحات مرنة تصل إلى 11,270 متراً مربعاً للاجتماعات، تضم مركز مؤتمرات حديث يستوعب حتى 3,400 شخص، ويمكن استخدامه لاستضافة حفلات الزفاف أو المؤتمرات التجارية الاستثنائية. ومن خلال التصميم الذكي المقترن بالتقنيات المتطورة، فإنه يمكن لضيوف الفندق الاختيار من بين 17 قاعة مختلفة، تتراوح مساحاتها بين 30 و1,000 متر مربع، مما يحفز الإبداع والتعاون، خاصة وأنها معززة بفريق محترف لضمان التنظيم السلس لكل المؤتمرات والفعاليات.



نكهات عالمية

ولم تكن تجربة الطعام المتنوعة استثناء من التميز الذي يقدمه فندق سيغنيا من هيلتون عمّان، وذلك لتلبية مختلف أذواق ضيوف الفندق والزوار، مع خيارات مستوحاة من النكهات العالمية والمحلية.

في قلب الفندق، وتحديداً في البهو النابض بالحياة، يحتضن الفندق مقهى باريستا 962 الذي يقدم أشهى مذاقات القهوة والمخبوزات والحلويات الطازجة، فيما يمكن الاستمتاع بالوجبات المستوحاة من المطبخ الفرنسي في المطعم المتخصص بيسترو 962، أو الاستمتاع بالمشروبات في لاونج 962، كل ذلك في أجواء فريدة ومريحة.



أما مطعم إنسيغنيا، فيقدم خدماته طوال اليوم، مع محطات الطهي الحي والأطباق المستوحاة من المأكولات الشهية في منطقة المشرق العربي، إلى جانب الأطباق العالمية المشهورة من مختلف أنحاء العالم. ومن جهة أخرى، فإن لونا لاونج يتيح أجواء مثالية للاسترخاء في المساء؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات المتنوعة والوجبات الخفيفة في أجواء تجمع بين الراحة والحيوية. ولمن يفضلون تناول الطعام بجانب المسبح، يقدم مطعم كيرا بجانب المسبح تجربة متكاملة تجمع بين النكهات المتوسطية والعروض الترفيهية الحية، مع فرصة للانتعاش في مياه المسبح الخارجي.



وبالإضافة إلى ذلك، يضم الفندق مركز سترايكرز الترفيهي، الذي يتيح الفرصة للاستمتاع بأنشطة ترفيهية متنوعة مثل البولينج وتنس الطاولة والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى البلياردو والهوكي الهوائي. ويتميز هذا المركز بالمطعم الخاص الذي يضمه، والذي يمتزج فيه حماس الملاعب الرياضية مع أجواء الراحة التي توفرها المطاعم الأمريكية التقليدية، ليقدم تجربة ممتعة ومبتكرة لكل زائر.



وتقف هذه الخيارات الواسعة التي يقدمها فندق سيغنيا من هيلتون عمّان، سبباً وراء تحويل الإقامة في الفندق إلى تجربة غنية وثرية بالنكهات والأجواء التي لا تنسى والتي تناسب كل الأذواق.



تجربة رفاهية استثنائية

هذا ويمكن للضيوف الباحثين عن الاسترخاء في الفندق، الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات التي تُعنى بالصحة والعافية، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية المجهز ببرامج تدريبية مخصصة، والسبا الذي يقدم جلسات علاجية متنوعة ضمن 9 غرف علاج مع جاكوزي وساونا، وغرفة بخار للاسترخاء، هذا فضلاً عن المسبح الخارجي.



ويشار إلى أن فندق سيغنيا من هيلتون عمّان، ينضم بافتتاحه في الأردن إلى مجموعة فنادق هيلتون المتنوعة في الأردن، والتي تشمل: هيلتون عمّان، ومركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات المُدار من هيلتون، ومنتجع وسبا هيلتون البحر الميت، ودبل تري من هيلتون العقبة، ودبل تري من هيلتون عمّان الذي افتتح مؤخراً. ويعد الفندق جزءاً من برنامج Hilton Honors الحائز على الجوائز، والذي يتيح للأعضاء كسب النقاط والاستمتاع بتجارب فريدة.