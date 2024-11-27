مجموعة كابيتال بنك تؤكد التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة

وفي ظل التغيرات المستمرة في السوق، أكدت المجموعة على أنها تعمل بشكل مستقل دون أي ارتباط بجهات أو منصات مالية أخرى تدخل السوق، مما يعزز إرثها العريق المبني على الثقة والتميز في الخدمات المصرفية لضمان حصول عملائها على حلول مالية مصممة خصيصاً لهم وتلبي احتياجاتهم.
وتضم المجموعة عدداً من الشركات التابعة التي تُقدم خدمات متخصصة في مختلف القطاعات المالية، حيث يقدم كابيتال بنك خدماته المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في الأردن، فيما تقدم شركة كابيتال للاستثمارات- الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية- خدمات إدارة الأصول والوساطة والخدمات الاستشارية المالية للشركات من خلال مكاتبها في الأردن ودبي، بالاضافة إلى شركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم خدمات وحلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما يوفر المصرف الأهلي العراقي خدمات مصرفية شاملة في جميع المحافظات العراقية، ويلعب دوراً هاماً في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في العراق، بالإضافة إلى تواجده من خلال فرع في المملكة العربية السعودية.
أماby Capital Blink، فيُقدم خدمات مصرفية حديثة تناسب احتياجات العملاء الذين يعتمدون على الهواتف الذكية.
تحرص المجموعة على تعزيز ثقة عملائها بها والحفاظ على سمعة علامتها التجارية المميزة، وتؤكد عدم وجود أية ارتباطات للمجموعة مع جهات أخرى في السوق.
وتلتزم مجموعة كابيتال بنك وشركاتها التابعة بتقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة وموثوقة، ويمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.capitalbank.jo للاطلاع على المزيد
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