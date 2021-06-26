مجموعة كابيتال بنك توقع اتفاقيه تعاون مع شركة Codebase Technologies

الوكيل الاخباري - وقعت مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والعراقي اتفاقيه تعاون مع شركة Codebase Technologies لإطلاق أول بنك رقمي متكامل لخدمة الشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد في الأردن والعراق والذي يهدف، من خلال منصته الرقمية المتطورة والمعتمدة على أحدث التقنيات، إلى توفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة للعملاء ليمكنهم من التحكم الكامل بقراراتهم المالية.



تحتل مجموعة كابيتال بنك مركز تنافسي مثالي لإنشاء بنك رقمي متكامل وذلك بسبب تواجدها القوي في الأردن والعراق، الشريك التجاري الأكبر للأردن، بالإضافة إلى تراخيص المجموعة الحالية في كلا البلدين، مما يجعلها البوابة المثلى لإطلاق خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والافراد على حد سواء.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة Codebase Technologies تلبيةً لخطط مجموعة كابيتال بنك الرامية إلى تعزيز مركزها التنافسي وتوسيع انتشارها الإقليمي والمحلّي في الأردن والعراق"، مشددا على التزام المجموعة بتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وذات كفاءة عالية للعملاء.



وعلق الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: "نحن سعداء لأن نكون أول بنك في الأردن والعراق يتخذ هذه الخطوة الحاسمة نحو القفز إلى مستقبل الأعمال المصرفية والتي تسير على طريق التحول الكامل من الخدمات المصرفية التقليدية الى الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، حيث سيكون لهذا البنك Neobank بعلامته التجارية وهويته المنفصلة الأثر الكبير والواضح كمسرع اقتصادي رقمي في المنطقة، مما سيوفر الأسس المتينة والقوية لتقديم جيل أوسع من المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة".



كما علق رحيل إقبال، الشريك الإداري في شركةCodebase Technologies، قائلاً: "نحن في Codebase Technologies نتشرف باختيارنا من قبل مجموعة كابيتال بنك كشريك تقني في الأردن والعراق.

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من خلال خبرتنا في إطلاق العديد من البنوك الرقمية بنجاح في المنطقة، أثبتنا التزامنا بتصميم وبناء وتقديم التمكين الرقمي التحويلي الذي يثري تجربة العملاء ويسرع نمو الأعمال لشركائنا.

نحن نطبق تقنيات مدفوعة بالابتكار والدقة والتفاني في تقديم خدمة استثنائية، مما يجعلنا شركة التحول الرقمي الرائدة لتحويل الخدمات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك وعملائها".

