مجموعة نُقُل تطلق "شركة نُقُل للبناء" وتُدخِل الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد إلى قطاع الإنشاءات في الأردن لأول مرة

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة نُقُل، إحدى المجموعات الرائدة في المنطقة، عن إطلاق أحدث مشروعاتها، "شركة نُقُل للبناء"، التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الإنشاءات في الأردن من خلال إدخال تكنولوجيا تعتمد على الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد في البناء، لتصبح المجموعة بذلك أول من يطلق هذه التكنولوجيا في المملكة.

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وتأتي هذه الخطوة بموجب الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المجموعة مع شركة COBOD الدنماركية، الرائدة عالمياً في صناعة الطابعات الخرسانية ثلاثية الأبعاد التي تستخدم في عمليات البناء والإنشاءات. وتؤكد هذه الخطوة على التزام مجموعة نُقُل بالابتكار والاستدامة، في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع محفظة شركاتها، بينما تساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.



وحول هذا الشأن، أكد الشريك المؤسس لشركة نُقُل للبناء ومديرها العام، عمر نُقُل على أهمية هذه الخطوة قائلاً: "يمثل إطلاق 'شركة نُقُل للبناء' محطة فارقة وعلامة بارزة في مسيرة مجموعة نُقُل." وأضاف قائلاً: "إن شراكتنا مع COBOD، الرائدة في تكنولوجيا البناء الخرساني ثلاثي الأبعاد المتطور، تلهمنا لتقديم كل ما هو مبتكر في هذا المجال، حيث أثبتت تقنية COBOD فعاليتها في العديد من الأسواق، ونحن متحمسون لأن نكون أول من يقدمها للسوق الأردنية، كما أننا واثقون بأن الزبائن المحليين سيستفيدون بشكل كبير من الخدمات التي سنوفرها."



وتعد شركة COBOD الدنماركية الأولى عالمياً في مجال صناعة وتوريد الطابعات الخرسانية ثلاثية الأبعاد التي تستخدم في عمليات البناء والإنشاء. ومن خلال هذه الشراكة، ستتولى شركة نُقُل للبناء عمليات التوزيع والتشغيل الحصري للطابعات الخرسانية ثلاثية الأبعاد من علامة COBOD في الأردن.



من جانبه أكد الشريك المؤسس لشركة نُقُل للبناء ورئيس مجلس إدارتها، إيليا نُقُل، على أن هذه التقنية الجديدة ستحدث ثورة في قطاع الإنشاءات في الأردن قائلاً: "لطالما حرصت مجموعة نُقُل على أن تكون السباقة في إدخال التقنيات الجديدة إلى الأردن والاستثمار في وطننا الحبيب؛ فقد كنا أول من أدخل الباطون الجاهز إلى المملكة وذلك قبل 47 عاماً، ونحن هنا اليوم نقدم أحدث التقنيات الخاصة بقطاع الإنشاءات." وواصل نُقُل حديثه قائلاً: "لقد عملنا مع COBOD خلال العام الماضي لتحويل هذا إلى واقع، ونحن متحمسون لجلب تقنيتها المبتكرة إلى الأردن، حيث أنها توفر العديد من المزايا ومنها توفير الوقت والتكاليف، بالإضافة إلى تقليل الهدر، وتوفير تقنيات أكثر استدامة، إلى جانب توفير حلول مرنة تتناسب مع جميع التصاميم البنائية. نود أن نشكر COBOD على هذه الشراكة، كما نشكر مختلف الجهات الحكومية في الأردن التي قدمت لنا الدعم لتسجيل هذه التقنية."



وبالمقارنة بأساليب البناء التقليدية، فإن تقنية COBOD تعد نموذجاً لعمليات البناء الكفؤ، حيث أنها تقلل من الزمن اللازم لعملية البناء بنسبة تصل إلى 80%، كما تخفض التكاليف بنسبة تصل لغاية 30%، فضلاً عن قدرتها على احتساب المواد المستخدمة في البناء بدقة من البداية، مسهمة في تقليل الهدر وإمكانية التخطيط للمشروعات بدقة أعلى. وإضافة لذلك، فإن هذه التقنية توفر إمكانيات تصميمية تنطوي على مستوى عالٍ من الإبداع الذي لا يمكن تحقيقه مع الأساليب التقليدية، ما يسمح بتشييد مبانٍ وهياكل خرسانية ومعمارية معقدة ومبتكرة، حيث تتماشى هذه التكنولوجيا مع رؤية وأهداف المجموعة المستقبلية والتزامها بمبادئ الاستدامة.