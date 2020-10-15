مجموعة هواوي لأعمال المستهلك تحصل على جوائز Good Design Awards لعام 2020

الوكيل الاخباري – حصلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك على أربع جوائز مرموقة للتصميم الجيد "Good Design Awards" - نظام التقييم الشامل الوحيد للتصميم وجوائز الثناء في اليابان.

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وقد تم الإقرار من قبل الحكام على أن سماعات Huawei FreeBuds Pro وسلسلة هواتف Huawei P40 Series وتلفزيون Huawei Vision X65 ونظارات الواقع الافتراضي Huawei VR Glass تمتلك بعضًا من أكثر تصاميم المنتجات ابتكارًا وحداثة في العالم.



في كل عام، تتلقى "جوائز التصميم الجيد Good Design Awards" مشاركات من الشركات الرائدة والمصممين من جميع أنحاء العالم. وتُمنح الجوائز للمنتجات التي تبتكر في صناعتها، أو تعزز جودة الحياة من خلال التصميم، حيث تعكس المنتجات المثالية الفائزة عملية التصميم التي تجسد التميز، والتحمل، والهوية العامة القوية.



تمثل جميع منتجات هواوي الأربعة الفائزة التصميم الرائد في الصناعة والتكنولوجيا المتطورة. تتخطى سلسلة هواتف Huawei P40 حدود التصوير بالهواتف الذكية، مما يوفر تجربة فائقة الوضوح على مدار اليوم لمساعدة المستهلكين على تحقيق رؤيتهم الإبداعية.

ومن ناحية أخرى، أحدثت سماعات Huawei FreeBuds Pro ثورة في مجال إلغاء الضوضاء من خلال تغيير معايير الصوت الشخصي، مما منح المستخدمين المرونة في استخدام سماعات الأذن بجودة صوت لا تشوبها شائبة في جميع جوانب الحياة اليومية.

علاوة على ذلك، يتميز تلفزيون Huawei Vision X65، أول تلفزيون بشاشة OLED من هواوي، بكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي بزاوية عريضة بدقة 24 ميجابكسل، مزودة بمجموعة شرائح HiSilicon وميزة NPU، وقوة حوسبة فائقة 4T، مما يتيح التحكم الرائد في خاصيات Air Gesture في السوق. وأخيرًا، تحتوي أول نظارات للواقع الافتراضي خفيفة الوزن من هواوي، Glass Huawei VR، على حلول بصرية مبتكرة قصيرة التركيز، تدعم تعديل الديوبتر من 0 إلى 700 درجة لتوفير تجربة ارتداء مريحة.

وبفضل Smart PA المزدوجة، توفر النظارات تأثيرات ستيريو غامرة، وتأثيرات صوتية ثلاثية الأبعاد، حيث توفر تجربة IMAX العملاقة التي تشبه الشاشة تجربة مشاهدة دقيقة.



تعدّ "جوائز التصميم الجيد "Good Design Awards رمزًا دوليًا لالتزام الشركة الراسخ بالابتكار والتصميم المتفوق، حيث يعترف بشهادة "G Mark"، الممنوحة للمنتجات الفائزة على نطاق واسع كعلامة للتصميم الرائد في فئتها، ويشير الختم العام للموافقة إلى أن المنتج المحدد يفي بمعايير الاختبار الأكثر صرامة للتميز المطلق في التصميم بالنسبة للمستهلكين.







اقتباس من "جوائز التصميم الجيد Good Design Awards" - سماعات Huawei FreeBuds Pro



"توفر سماعات Huawei FreeBuds Pro تجربة صوتية متحررة مع صوت استثنائي، وأسلوب وراحة، وإلغاء للضوضاء، مع ميزات ذكية للتشغيل. تتميز سماعات Huawei FreeBuds Pro بمقابض مكعبة أيقونية، وأطراف أذن ناعمة، وقد تم تصميمها بحرفية عالية الجودة ومصممة لارتداء مريح. يمكن للمستخدمين استخدامها لساعات في كل مرة دون متاعب".



اقتباس من "جوائز التصميم الجيد Good Design Awards" – سلسلة هواتف Huawei P40



"لكونها كاميرا هاتف ذكي من الجيل الخامس 5G، فإن سلسلة Huawei P40 تلقى صدىً لدى المستهلكين من خلال قدرات الكاميرا المتقدمة وواجهة المستخدم المحسنة. توفر شاشة Quad-Curve Overflow الخاصة بها قبضة مريحة وتجربة مشاهدة غامرة للعيون. تتميز أنواع السيراميك بتقنية النانو بتصميم عصري وكلاسيكي، مما يعكس موقف العلامة التجارية تجاه الجماليات.

تتميز الانحناءات الانسيابية، والإطارات الوسطى، بالمتانة والراحة، وتضفي معًا شعورًا بالأناقة. تحتوي سلسلة هواتف Huawei P40 على شاشة عالية الجودة، وأداء رائع، وميزات كاميرا متطورة، في تصميم مبسط لتلبية احتياجات المستخدمين في الاستخدام اليومي".







اقتباس من "جوائز التصميم الجيد Good Design Awards" - تلفزيون Huawei Vision X65



يتميز تلفزيون Huawei Vision X65 بشاشة OLED رائعة ذات حواف ضيقة جدًا، وغطاء رفيع، وإطارات مستقيمة لإبراز جماليات البساطة. يعكس اللون المعدني البسيط أيضًا جودته العالية وملمسه".



قدمت هواوي مجموعة من الميزات الفريدة لأجهزتها الذكية، وكانت رائدة في تطبيقها على تلفزيون ذكي، بما في ذلك الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس مع محتوى الإنترنت، وتجربة الهواتف الذكية. علاوة على ذلك، يحتوي تلفزيون Huawei Vision X65 على شاشة متطورة يمكنها عرض نتائج مبهرة - تدعم لوحة OLED محتوى الألوان الزاهية، ويرافقها نظام صوتي حيوي، يوفر تجربة مشاهدة غامرة تعكس البحث والتطوير الرائد لهواوي في الصناعة.







اقتباس من "جوائز التصميم الجيد "Good Design Awards - نظارات الواقع الافتراضي Huawei VR Glass



"نظارات الواقع الافتراضي Huawei VR Glass أنيقة للغاية وسهلة الارتداء، ومصممة هندسيًا لتناسب الوجه، شبيهًا بالنظارات الشمسية الكبيرة. يمكن توصيل Huawei VR Glass بهاتف ذكي أو حاسوب شخصي من خلال وصلة كابل Type-C.

بعد ذلك ستكون الشاشة الثالثة بجانب الهاتف الذكي والتلفزيون لاستخدامها في مختلف التطبيقات، حيث يمكنك الاستمتاع بأفلام تقنية IMAX، أو لُعب ألعاب الواقع الافتراضي".



