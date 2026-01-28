مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

01:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة CFI المالية، المزوّد الرائد للتداول الإلكتروني في المنطقة، عن تحقيق قيمة تداولات قياسية بلغت 2.076 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، لتسجّل بذلك أقوى أداء ربع سنوي في تاريخ المجموعة، وتختتم عامًا استثنائيًا من النمو المتسارع، بإجمالي قيمة تداولات سنوية بلغت 6.4 تريليون دولار أمريكي.





ويعكس هذا الأداء القياسي خلال الربع الرابع الارتفاع الملحوظ في نشاط العملاء عبر الأسواق العالمية، ويؤكد وتيرة النمو المتسارعة التي تواصل CFI تحقيقها، لترسّخ مكانتها كإحدى أسرع شركات التداول نموًا على مستوى العالم.



وتأتي نتائج الربع الرابع تتويجًا لعام من النمو الملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث:



● ارتفعت قيمة التداولات السنوية من 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، محققة نموًا سنويًا يقارب 85%.



● سجّل عدد الحسابات النشطة للعملاء نموًا بنسبة 3% على أساس فصلي، وزاد عدد العملاء النشطين بنحو 40% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024.



● كما ارتفع عدد الحسابات المموّلة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024.



تؤكد هذه النتائج مجتمعة قدرة CFI على تحقيق نمو مستدام وعلى نطاق واسع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقة العملاء، وكفاءة المنصات، واستقرار الأداء التشغيلي.



وفي تعليقه على النتائج، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:



"شكّل الربع الرابع ختامًا قويًا لعام استثنائي بكل المقاييس. إن تجاوز حاجز 2 تريليون دولار من قيمة التداولات خلال ربع واحد، وتحقيق نمو سنوي قياسي، يعكسان قوة استراتيجيتنا، وانضباطنا في التنفيذ، والثقة المتزايدة التي يوليها لنا عملاؤنا حول العالم. ومع دخولنا عام 2026، يظل تركيزنا منصبًا على الابتكار، والتوسّع المسؤول، وتقديم تجارب تداول بمعايير عالمية على نطاق واسع."



إلى جانب الأداء المالي القوي، شهد الربع الرابع محطات بارزة على صعيد القيادة والحوكمة والتوسّع الإقليمي. فقد افتتحت CFI رسميًا مكتبها في مملكة البحرين، في خطوة تعزّز حضورها التشغيلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسّع نطاق الوصول لعملائها في المنطقة.



إلى جانب ذلك، رحّبت المجموعة بانضمام مارتن كيورو إلى الفريق التنفيذي للمجموعة في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات، دعمًا لاستراتيجية CFI التي تضع التكنولوجيا في صميم عملياتها، وتركيزها المتواصل على تطوير منصات تداول مبتكرة.



وعلى صعيد متصل، استكملت CFI تشكيل مجلس إدارتها من خلال تعيين أعضاء جدد، في خطوة محورية تعزّز الحوكمة المؤسسية، وترسّخ دور مجلس الإدارة الاستراتيجي طويل الأجل، مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو.



وخلال الربع الرابع، واصلت CFI تعميق منظومتها الإقليمية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع جهات مرموقة، من بينها الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا – لبنان، مؤتمر بيروت واحد – "Beirut One"، مؤتمر ومعرض C8 – الأردن، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وتعكس هذه الشراكات التزام المجموعة ببناء علاقات مؤسسية طويلة الأجل، ودعم تطوير الأسواق، وتعزيز التفاعل المستدام في المنطقة.



وقد حظي التزام CFI بتقديم تجربة تداول تُركز على احتياجات العملاء بإشادة واسعة على مستوى القطاع، حيث نالت خلال الربع الرابع عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزتا "الوسيط الأكثر شفافية" و"الوسيط الأكثر رسوخًا" من المنصة الإخبارية المالية (Finance Magnates)، إلى جانب جائزة "الأفضل في رضا العملاء" التي مُنحت لها خلال معرض فوركس إكسبو، تقديرًا لجودة خدماتها.



ومع انطلاق عام 2026، تواصل CFI البناء على النجاحات التي حققتها خلال عام 2025، مدعومة بتوسّع قيادي وحضور عالمي متنامٍ، وبنهج استراتيجي يضع الابتكار في صميم أولوياتها، ويعزّز حضورها في الأسواق، عبر تقديم حلول تداول بمعايير عالمية لعملائها حول العالم.



التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.



نبذة عن مجموعة CFI:



تأسست مجموعة CFI في عام 1998، وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت على مستوى العالم، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، والقاهرة، وتوفّر وصولًا سهلًا إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء.



وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، والعملات، والسلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول دون عمولات، وتنفيذًا سريعًا للغاية.



وتُعدّ المجموعة رائدة في تقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزّز CFI الوعي المالي من خلال محتوى تعليمي متعدد اللغات، وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.



وبتعاونها مع بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 السير لويس هاميلتون، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

