مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد

الوكيل الإخباري- اختتمت مجموعة CFI، الوسيط الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، بنجاح فعاليات النسخة الثالثة من مبادرتها التعليمية التفاعلية، في أضخم نسخة لها حتى اليوم، مع تنظيم 11 ندوة مباشرة في وقت واحد، امتدت عبر أبرز مدن الشرق الأوسط وإفريقيا. اضافة اعلان





وجابت المبادرة الإقليمية مجموعة واسعة من العواصم والمدن، من الدوحة والمنامة وبيروت إلى مدينة الكويت ودبي وباكو وجوهانسبرغ، وصولًا إلى أبوظبي ورام الله وعمّان والعقبة، في خطوة تعكس التزام CFI الراسخ بتعزيز الوعي والمعرفة المالية عبر مختلف المناطق.



ومنذ انطلاق نسختها الأولى في 8 مدن، واصلت المبادرة توسّعها لتشمل 10 مدن في مطلع هذا العام، وصولًا إلى 11 مدينة اليوم، حيث قدّمت كل ندوة محتوى متخصصًا بإشراف نخبة من الخبراء، تضمن رؤى عملية للتداول، وتحليلات فورية لاستراتيجيات الأسواق، إضافة إلى جولات توضيحية عبر المنصات، بهدف تمكين المتداولين على اختلاف خبراتهم من اكتساب فهم أعمق وثقة أكبر ومهارات أكثر تطورًا.



وعلّق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية، على نجاح النسخة الثالثة من المبادرة قائلًا:



"تظل المعرفة أحد أهم الأدوات التي نمنحها للمتداولين. ويعكس التوسّع المتواصل الذي تشهده هذه المبادرة في كل نسخة رسالتنا الرامية لتمكين المتداولين، ويجسّد الثقة التي نواصل ترسيخها إقليميًا وعالميًا. ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في الارتقاء بالوعي المالي على هذا النطاق الواسع."



واستقطبت المبادرة أكثر من 2000 متداول عبر المدن الإحدى عشرة، في دلالة واضحة على تزايد الإقبال على معرفة المفاهيم المالية واكتساب خبرات عملية من خلال فعاليات مباشرة وحضورية.



يأتي هذا الحدث في إطار التزام CFI الراسخ والمتواصل بالارتقاء بالمعرفة المالية، من خلال مبادرات تعليمية محورية تشمل أكاديمية CFI الإلكترونية، والنشرة الإخبارية (Market Lens)، وبرنامج شفافية التداول+، بما يضمن توفير تعليم موثوق وعالي القيمة لكل متداول — على اختلاف مواقعهم ومستويات خبراتهم.



تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت على مستوى العالم، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، والقاهرة، وتوفر وصولًا سهلًا إلى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذًا سريعًا للغاية.



وتقدّم المجموعة حلولًا مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزّز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدّد اللغات، وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 السير لويس هاميلتون، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

