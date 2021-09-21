الوكيل الاخباري - محبو سلسلة HUAWEI nova في الأردن على موعد مع هاتف HUAWEI nova 8 قريبًا



تقدم هواوي لمحبي هواتفها الذكية HUAWEInova 8 الجديد، وهو أحدث أفراد سلسلة nova الذي يمكّن الناس من الاستكشاف والمشاركة.

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تم تصميم الهاتف الجديد للاستخدام اليومي، وهو مزود بكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، وشاشة OLED منحنية رائعة بمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائق Super Device وواجهة المستخدم EMUI 12 لتجربة هاتف ذكي متكاملة. وسيكون هذا الهاتف المميز متوفر للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من 27 أيلول الجاري.



يمزج هاتفHUAWEI nova 8 بين التكنولوجيا والجمال سواء من الأمام أوالخلف، إذ يتميز بتصميم زجاجي منحنٍ، مع الاحتفاظ بالأزرار الموجودة على الجانب للوظائف والجمال.

باستخدام عملية طحن الزجاج المتطورة، فإن الحواف المنحنية من الأمام والخلف تتناسب تمامًا مع الإطار المعدني الأوسط، مما يجعله ناعمًا وأنيقًا.







سحر التصوير الفوتوغرافي الاستثنائي الذي يلتقط لحظاتك

يضم هاتف HUAWEI nova 8 نظام Nebular Camera System الذي يوجد داخله كاميرا رباعية قوية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط الصور بسهولة أثناء الاستكشاف.



باستخدام تقنية انصهار الضوء 4 في 1، تسهل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل على الأشخاص في جميع مستويات المهارة التقاط الصور بجودة فائقة الوضوح.

الليل لا يمكن أن يمنع الناس من الاستكشاف.

يجعل الوضع الليلي الفائق - Super Night Mode الصور أكثر وضوحًا وإشراقًا وجاهزة للمشاركة.



ويجعل هاتف HUAWEI nova 8 الصور ذات الزاوية العريضة تبدو طبيعية أكثر من خلال الكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا التي تبلغ 120 درجة وخوارزمية الذكاء الاصطناعي المضادة للتشوه.

ولمساعدة الأشخاص على إنشاء صور رائعة، تخلق كاميرا Bokeh تأثيرات بوكيه طبيعية للصور، بينما تلتقط كاميرا ماكرو -Macro لقطات قريبة بتفاصيل دقيقة وواضحة، بمسافة تركيز بؤري تبلغ 4 سم فقط.



يساعد الفيديو ذو العرض المزدوج-Dual-View مدوني الفيديو على تسجيل مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل بطريقة مرحة.

سيتم تقسيم الشاشة إلى قسمين، أحدهما يعرض لقطة عن قرب تم التقاطها بواسطة الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا، بينما يعرض الآخر الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، وهي رائعة لأحداث التصوير أو المواقع، مثل زيارة المنتزه.



الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل تجعل الجميع يبدون رائعين في صور السيلفي.

حتى في الليل، فإن خاصيةSuper Night Selfie 2.0 تعتني بها، وتقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي المدمجة بإزالة التوهجات المنعكسة من النظارات للحصول على صور سيلفي جاهزة للمشاركة.



شحن فائق السرعة يتيح لك الاستمتاع بمزيد من المرح وتحقيق المزيد

يوفر الشحن فائق السرعة -HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط للمستخدمين عناء شحن هاتف HUAWEI nova 8 بشكل متكرر، خاصةً أثناء الألعاب ومشاهدة الأفلام. يمكن شحن الهاتف بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة. في الوقت الذي يستغرقه تناول الإفطار أو احتساء فنجان من القهوة، يمكن للمستخدمين شحن الهاتف بالكامل للاستخدام.



تصميم مدهش وشاشة رائعة تُظهر ذوقك وتعرض لك صورًا رائعة



يأتي هاتف HUAWEI nova 8 بلون Gold Blush المذهل. يتميز بهيكل نحيف وخفيف يزن 169 جرامًا فقط، بحيث يمكن للمستخدمين الشعور بالبهجة أثناء حمله في متناول اليد.

من الخلف، يتألق نظام الكاميرا Nebular المستوحى من الكون بأناقة على اللوحة الزجاجية الرائعة، مما يمنح الجهاز مظهرًا فريدًا ومميزًا للغاية.



صُممت الشاشة في هاتف HUAWEI nova 8 خصيصًا للطريقة التي يلعب بها المستخدمون ويتصفحون بها اليوم، وهي تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات يبلغ 240 هرتز لجعل كل لمسة وتمرير مستجيبة.

مع عمق ألوان يصل إلى 10 بت وما يصل إلى 392 نقطة في البوصة، يمكن للشاشة عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون. سواء كان ذلك لتصفح مواقع التواصلالاجتماعي أو متابعة البرامج أو البث المباشر، تعرض الشاشة تدرجات أكثر سلاسة ومحتوى أكثر واقعية بألوان زاهية.



ميزات الجهاز الفائق وواجهة المستخدمEMUI 12



يعمل هاتفHUAWEI nova 8 على واجهة المستخدمEMUI 12، وضمن ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل الهاتف بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



ومع ميزةMeeTime، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة علامات عليها.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وآمن

يوفر هاتف HUAWEI nova 8 تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين،ويتوفر متجرAppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن فيه، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



سيتوفر هاتف HUAWEI nova 8 في الأردن للطلب المسبق ابتداءً من 27 أيلول الجاري بسعر 359 دينارًا، ويمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكترونيعبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8.