محبو هواوي على موعد مع المتجر الجديد لتجربة العملاء (Huawei Experience Store) قريبًا في مكة مول

الوكيل الاخباري - تستعد هواوي الأردن لافتتاح فرع جديد لمتجر تجربة العملاء (Huawei Experience Store) في العاصمة عمّان، وتحديدًا في مكة مول - الطابق الأول 44-A))، وذلك يوم الأربعاء 27 كانون الثاني الجاري.

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وما أن يفتح أبوابه، حتى يقدم المتجر جميع منتجات هواوي المميزة، بما يشمل، الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسوب الشخصي، والأجهزة اللوحية، والأدوات التقنية المميزة.

وإلى جانب ذلك، سيحصل العملاء على فرصة تجربة أجهزة هواوي المفضلة لديهم داخل المتجر، والاستفسار عن جميع المعلومات حول مواصفات هذه المنتجات ومزاياها الفريدة.



وبهذه المناسبة المميزة، ستقدّم هواي الأردن عروضًا حصرية في متجر تجربة العملاء الجديد (Huawei Experience Store) بمكة مول على مجموعة من المنتجات الشهيرة وأبرزها، سماعات Huawei FreeBuds Pro، وهاتف Huawei Mate 30 Pro، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم مع حزام باللون البيج، ومُخزّن الطاقة Power Bank، وشاحن سيارة Huawei SuperCharge Car Charger بقدرة 40 واط، وشاحن لاسلكي Huawei SuperCharge Wireless Charger بقدرة 40 واط، وغير ذلك الكثير، حيث سيتمكن العملاء من اقتناء هذه الأجهزة بأسعار مخفضّة حتى يوم الخميس 28 كانون الثاني الجاري.



وبالإضافة لما سبق، سيحصل العملاء على هدية مميزة عند شرائهم إحدى الهواتف التالية: Huawei Y7a، Huawei Y9a، Huawei Y8p، Huawei nova 7i، أو الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T 10، وHuawei MatePad T 10s، وذلك حتى يوم الخميس 28 كانون الثاني الجاري.



ولن يقتصر افتتاح متجر تجربة العملاء (Huawei Experience Store) في مكة مول على هذه العروض المميزة فحسب، بل سيشتمل أيضًا على سحب عشوائي للجوائز احتفالًا بهذه المناسبة، حيث سيتمكن جميع العملاء الذين يشترون بقيمة 100 دينار أردني وأكثر خلال الفترة ما بين 27-28 كانون الثاني الجاري من الدخول في السحب لفرصة ربح جوائز رائعة.

ومن ضمن هذه الجوائز، سيحظى خمسة أشخاص باسترداد نقدي لمشترياتهم بقيمة 50%، في حين سيفوز خمسة آخرون بسماعات أذن لاسلكية PXC550، بينما سيحصل خمسون شخصًا على ساعة Huawei Band 3e AW70 ، وخمسون آخرون على سماعات رأس بلوتوث لاسلكية. وبالإضافة إلى ذلك، سيفوز مئتا شخص بقنينة حافظة للحرارة.



وتعقيبًا على هذا الافتتاح الكبير، قال جيس لان، رئـيس أجهزة هواوي - المشرق العربي: "لم تتوقف هواوي أبدًا عن الاستثمار في الأردن، حيث أطلقنا مجموعة واسعة من الهواتف الذكية الجديدة المدعومة بخدمات هواوي (HMS)، وغيرها من المنتجات التقنية العام الماضي، والآن نحن سعداء للغاية بافتتاح فرع جديد لمتجر تجربة العملاء (Huawei Experience Store) في مكة مول، بما يعكس النجاحات الكبيرة التي تحققها هواوي في الأردن.

هذا المتجر لن يكتفي بعرض هواتف هواوي الذكية المميزة فحسب، بل سيضم مجموعة واسعة من أجهزة الحاسوب الشخصي والأجهزة اللوحية والمنتجات القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء وغيرها الكثير، كما سيتيح لجميع العملاء فرصة استكشاف أبرز المواصفات والمزايا لهذه المنتجات بأنفسهم، واختيار ما يناسب احتياجاتهم ويلّبي تطلعاتهم. وإلى جانب ذلك، سنطلق هذا العام في الأردن أجهزة جديدة مدعومة بنظام التشغيل (Harmony OS)".

وأضاف: "لضمان الحفاظ على صحة زوار المتجر وموظفيه على حد سواء، سنحرص على التزام الجميع بالتدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوفير معقمات اليدين طيلة الوقت. ندعو الجميع لزيارة المتجر الجديد والاستفادة من العروض الحصرية والجوائز المميزة، والاطلاع على أبرز ما تقدمه هواوي من منتجات وأجهزة تقنية استثنائية".



