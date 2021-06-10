الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 04:33 م

محتوى عربي ملهم على منصة "Baaz" المتاحة عبر متجر AppGallery

Baaz-Design 10-06-2021


الوكيل الاخباري - مع ازدياد حاجة صنّاع المحتوى العربي لمنصة تفسح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وإظهار إبداعاتهم بطلاقة وحرية، وفّرت هواوي على متجر تطبيقات AppGallery– وهو واحد من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات على مستوى العالم، مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم – تطبيق "Baaz".

يعد "Baaz" منصة عربية للتواصل الاجتماعي مصممة خصيصًا لتناسب المستخدمين المحليين من خلال توفير محتوى ملائم ثقافيًا، بالتعاون مع أشهر صنّاع المحتوى العرب.

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وفي نسخته التجريبية المتاحة حاليًا، يقدم التطبيق مزايا عديدة تمنح صنّاع المحتوى ومتابعيهم على حد سواء تجربة رائعة.

 

ومن ضمن هذه المزايا، ميزة البث المباشر؛ إلى جانب سهولة توثيق الحسابات؛ إذ يمكن لجميع المستخدمين دون استثناء الحصول على شارة الحساب الموثّق بخطوات بسيطة – من خلال مسح هوياتهم الشخصية - ليتمكنوا بعدها من إجراء مكالمات بالصوت والصورة عبر التطبيق.

 




وإضافة لما سبق، لن يحتاج مستخدمو "Baaz" إلى تنزيل برامج وتطبيقات خاصة بتحريرالفيديوهات والصور على أجهزتهم؛ فمن خلال ميزة باز استديو (Baaz Studio)، يمكنهم الحصول على أدوات المعالجة والتحرير، وتغيير شكل النصوص، وتحرير الألوان، ومزج الصوت، وتعديل الانتقال بين المقاطع، وإعادة ترتيب الصور، لمساعدتهم في إنشاء قصص ومحتوى متنوّع وإبداعي وممتع بسهولة تامة.


 

كذلك، لن يجد المستخدمون صعوبة في التعامل مع النصوص العربية عبر "Baaz"؛ إذ يوفر أدوات تدعم اللغة العربية تحديدًا، مما يسهل عملية صنع المحتوى. 
يتاح "Baaz" في الأردن والمنطقة العربية وأنحاء مختلفة حول العالم، ويمكنكم تثبيته على أجهزتكم عبر متجر AppGallery من هنا لتستمتعوا بتجربة تواصل عربية ممتعة بامتياز.

 




 

 


 

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