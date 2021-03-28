الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 11:55 ص

"محمد أبو عودة" سفيراً للمجلس الدولي للمكسرات والفواكه المجففة في المملكة

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الوكيل الاخباري - تتقدم مجموعة شركات أبو عودة إخوان من رئيسها التنفيذي السيد "محمد أبو عودة" ممثلة بكافة طواقمها بالتهنئة والتبريك وذلك عن إختياره سفيراً "للمجلس الدولي للمكسرات والفواكه المجففة" للمملكة الأردنية الهاشمية، ويعتبر هذا المجلس المصدر الأول للمعلومات التي تختص بالمكسرات والفواكه المجففة لأغراض الصحة والتغذية والإحصاءات والسلامة الغذائية في الأسواق الدولية والمسؤول عن إستدامة النمو العالمي لهذا القطاع.
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ويأتي هذا الإختيار تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققته شركة " سي ستار Sea Star" الأردنية وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "شركات أبو عودة إخوان" والتي تعمل تحت إدارة محمد أبو عودة وذلك للدور الكبير الذي قامت به الشركة من تطوير للأسواق الإقليمية والعالمية.

هذا وتعتبر مجموعة " شركات أبو عودة إخوان" الغذائية من كبريات الشركات الغذائية في الأردن والتي قد تأسست في العام 1997، وتمتلك المجموعة العديد من العلامات التجارية التي تباع في مختلف الأسواق مثل "الباشا" و "مندي" بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تعمل في قطاع التجزئة منها شركات " الريحان، بن معروف و أبو عودة ستورز"، حيث تتميز هذه الشركات بتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات عملاء مميزة على حد سواء.

 




 

 


 

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