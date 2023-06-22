محمص القيسي مستمر بالانتشار عبر افتتاح فرع جديد في العاصمة عمان- طبربور

الوكيل الإخباري - استكمالاً لخطط محمص القيسي في التوسع المحلي، أعلنت شركة هشام القيسي واولاده عن افتتاح الفرع السابع لمحمص القيسي - طبربور في العاصمة عمان.



يمتاز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الذي يخدم منطقة طبربور وضواحيها ، كما يمتاز بتصميمه العصري الجذاب ، وتم تزويده بمعدات حديثة ترتقي بمستوى الخدمة وتزيد من روعة التجربة المقدمة للزبائن في كل مرة يختارون محمص القيسي .







يشار الى ان شركة هشام القيسي – محمص القيسي قد أعلنت مؤخراً تجديد أهليتها في الحصول على شهادة الايزو 22000:2018 في سنة 2023 والحصول على شهادة الآيزو 9001:2015 لتكن هذه ثمرة الاجتهاد والمثابرة في سبيل توفير منتجات ذات جودة عالية منذ البداية 1981. يسعى القيسي دائمًا لكسب ثقة العملاء عبر توفير منتجات ذات جودة عالية مع التنويع وإدخال منتجات جديدة في كل مرة، نظير التطور الكبير الذي يظهره القيسي من خلال منتجاته المتطابقة مع المعايير العالمية وانتشارها المتسارع في الأردن حيث افتتح 7 محامص في عمان لتلبية احتياجات الزبائن في كل مكان.

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