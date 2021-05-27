مخازن الريحان ووزارة العمل توقعان اتفاقيه تعاون - صور

الوكيل الاخباري - وقعت مخازن الريحان للتعبئة والتغليف اتفاقيه تعاون مع وزارة العمل.

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ومن جهته أشاد المدير العام لمخازن الريحان، زين ابو عودة، بالدور الوطني التي تقوم به وزارة العمل في التخفيف من البطالة وادامة عجلة الاقتصاد الأردني



وقال، "بإسمي واسم العاملين في شركة الريحان نتفخر بهذا التعاون الذي نضعه بصمة في تاريخ الشركة الكبير، مؤكداً ان العمل بين القطاع الخاص والعام له باع طويل خاصة في مجالات التنمية وتحسين الاقتصاد والعمل"



واشاد بالجهود الملكية في تطوير الإستثمار وتحسين الاقتصاد الأردني والعمل على تخفيف البطالة، مؤكداً ان الاردن يحمل شباباً واعياً ولديه الإبداعات والإمكانيات لرفعة أسم الوطن عالياً.