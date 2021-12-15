مختبرات مدلاب تعتمد شركة بيوتك لتطبيق نظام تحليل البيانات

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - قامت مجموعة "مختبرات مدلاب" بتوقيع اتفاقية تشغيل وتطبيق نظام تحليل البيانات من شركة "بيوتك" والمعتمد من شركة مايكروسوفت.يتيح نظام تحليل البيانات تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال دقّة البيانات التي يوفّرها النظام، بالإضافة إلى مرونة الوصول إلى المعلومات المطلوبة مما يصب في مصلحة المراجعين ويلبّي احتياجاتهم بناءً على أسس مدروسة.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن رؤية مختبرات مدلاب بتبني وتسخير التكنولوجيا وجلب كل ما هو حديث لمواكبة التطوّر التقني الذي يحدث عالمياً.وفي هذه المناسبة، تحدّث الدكتور حسيب صهيون - الرئيس التنفيذي لمجموعة "مختبرات مدلاب" - قائلاً: " إننا نبحث دائماً عن كافة الحلول التقنية التي من شأنها تلبية احتياجات المراجعين بطريقة سهلة وسلسة ونعمل جاهدين على توظيف أحدث التقنيات في عالم الطب المخبري، ونحن سعيدون باختيارنا لشركة بيوتك لخبرتها الطويلة في مجال تقنية المعلومات".ومن جانبه أعرب السيد طارق السفاريني – الرئيس التنفيذي لشركة بيوتك – بقوله: "نحن نلتزم بالعمل المتواصل لتقديم أعلى قيمة لعملائنا، آخذين بعين الاعتبار مصالح مراجعي مختبرات مدلاب، مع رؤية واضحة لتطوير الحلول التقنية والتكنولوجيا المتقدمة. وإننا نعتز بتقديم نظام تحليل البيانات وتطبيقه في مختبرات مدلاب والتي تسعى بشكل مستمر في مواكبة التطوّر التقني، بحيث يسهم النظام في تحسين عملية اتخاذ القرار وضمان مواكبة ثورة التكنولوجيا الحديثة."