الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 01:46 م

مختبرات مدلاب تعتمد شركة بيوتك لتطبيق نظام تحليل البيانات

2-2


الوكيل الإخباري - قامت مجموعة "مختبرات مدلاب" بتوقيع اتفاقية تشغيل وتطبيق نظام تحليل البيانات من شركة "بيوتك" والمعتمد من شركة مايكروسوفت. اضافة اعلان


 

يتيح نظام تحليل البيانات تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال دقّة البيانات التي يوفّرها النظام، بالإضافة إلى مرونة الوصول إلى المعلومات المطلوبة مما يصب في مصلحة المراجعين ويلبّي احتياجاتهم بناءً على أسس مدروسة. 

 

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن رؤية مختبرات مدلاب بتبني وتسخير التكنولوجيا وجلب كل ما هو حديث لمواكبة التطوّر التقني الذي يحدث عالمياً. 

 

وفي هذه المناسبة، تحدّث الدكتور حسيب صهيون - الرئيس التنفيذي لمجموعة "مختبرات مدلاب" - قائلاً: " إننا نبحث دائماً عن كافة الحلول التقنية التي من شأنها تلبية احتياجات المراجعين بطريقة سهلة وسلسة ونعمل جاهدين على توظيف أحدث التقنيات في عالم الطب المخبري، ونحن سعيدون باختيارنا لشركة بيوتك لخبرتها الطويلة في مجال تقنية المعلومات". 

 

ومن جانبه أعرب السيد طارق السفاريني – الرئيس التنفيذي لشركة بيوتك – بقوله: "نحن نلتزم بالعمل المتواصل لتقديم أعلى قيمة لعملائنا، آخذين بعين الاعتبار مصالح مراجعي مختبرات مدلاب، مع رؤية واضحة لتطوير الحلول  التقنية والتكنولوجيا المتقدمة. وإننا نعتز بتقديم نظام تحليل البيانات وتطبيقه في مختبرات مدلاب والتي تسعى بشكل مستمر في مواكبة التطوّر التقني، بحيث يسهم  النظام في تحسين عملية اتخاذ القرار وضمان مواكبة ثورة التكنولوجيا الحديثة."  

 




 

 


 

إقرأ ايضا
47055500_669115666819105_887667159084302336_n

اتفاقية تعاون بين المعاصرة لتزويد المعدات وشمس للسياحة والسفر

GetAttachment

غنم للبيع على السوق المفتوح في الأردن

Huawei - MoDEE Workshop Image 14-12-2021

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة أمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال ورشة عمل تعريفية

One UI4_main4

تحديث برنامج One UI 4 يضمن تجربة مميزة لاستخدام الهاتف المحمول

22

جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan تشارك في فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.25.03 PM

منتسبو دورة الدفاع 19 يطلعون على آليات العمل في مصانع البوتاس العربية

أخبار متعلقة
Dr George Sahyon

مدلاب تُشارك في مؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية السادس