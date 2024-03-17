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الأحد، 17-03-2024 01:30 م

مختبرات مدلاب تواصل دعمها لمبادرة "همتنا" من خلال مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

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الوكيل الاخباري - واصلت مختبرات مدلاب مؤخراً دعمها لمبادرة "همتنا"، إحدى المبادرات الوطنية التابعة لوزارة الصحة، من خلال مشروعها الجديد القائم على إعادة تأهيل عددٍ من المراكز الصحية حيث تقوم حالياً بإعادة تطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل، وتجديده من كافة النواحي. 

وقد جاء دعم مختبرات مدلاب تماشياً مع برامجها التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية وتأكيداً على حرصها الشديد في دعم المجتمع المحلي بكل الفرص الممكنة، لإيمانها بأن الرعاية الصحية المميزة والمتطورة هي حقٌ لكافة أفراد المجتمع. 

وفي إطار دعمها لمشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل، قامت مدلاب بالتبرع بالأجهزة المخبرية الحديثة والمتطورة بالإضافة إلى تجديد وتأثيث المختبر بالكامل، بهدف تقديم الخدمات الطبية لسكان المناطق الأقل حظاً بأعلى المستويات. وقد سبق وأن دعمت مختبرات مدلاب مشروع إعادة تطوير المختبر التابع لمركز الأميرة بسمة الصحي الكائن بمنطقة المهاجرين في رأس العين، ضمن دعمه لسلسلة المراكز الصحية ضمن مشروع مبادرة "همتنا".

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