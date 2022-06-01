مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم

الوكيل الإخباري - وقعت مختبرات مدلاب اتفاقية دعم مع جمعية همتنا الخيرية، والتي تعمل على إعادة تأهيل مركز الأميرة بسمة الصحي بحيث تبلغ مساحة المشروع الكلية 1700 متر مربع وتحتوي على المرافق الطبية والإدارية والخدمية اللازمة لها وحسب أعلى المعايير العالمية الخاصة بالمراكز الصحية، وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم مختبرات مدلاب بتقديم الأثاث وأجهزة الطب المخبري للمشروع.

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ويأتي دعم مختبرات مدلاب تماشياً مع الرؤية المشتركة التي تجمع بينها وبين جمعية همتنا، وأن الحصول على أفضل رعاية صحية هي حق للجميع والتي من ضمنها الفحوصات الطبية المخبرية مع ضمان حصولهم على أدق النتائج التي تعد الأولوية المطلقة، وكل ذلك ضمن تعليمات ومعايير وزارة الصحة الأردنية.

ويذكر أن جمعية همتنا، التي تأسست في عام 2019، تهدف إلى تهيئة المراكز العلاجية طبقاً للمقاييس العالمية ومن خلال تعزيز مفهوم التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الحكومي، في سبيل المصلحة الفضلى للمواطن وبما يحقق رؤى صاحب الجلالة الملك عبدلله الثاني ابن الحسين لتطوير القطاع الطبي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



هذا ويذكر أن مجموعة مختبرات مدلاب الرائدة في الشرق الأوسط هي المختبرات الأسرع نمواً في المنطقة، والأكثر تخصصاً في مجال الطب المخبري، وحاصلة على أعلى الاعتمادات الأوروبية والأمريكية لضمان الجودة.

وتعتمد "مدلاب" في مختبراتها التي يزيد عددها عن 65 مختبراً في الأردن، فلسطين والعراق أكثر من 600 فني مختبر وإداري على أعلى درجات التخصص والاحترافية، وتستخدم الوسائل والأجهزة الأحدث لاجراء اكثر من ٨٠٠ نوع فحص مخبري من خلال مختبرها المرجعي الذي يخدم مئات المختبرات في الأردن والإقليم، لتواكب ما توصل إليه العالم في مجال الطب المخبري،

وتهتم مدلاب بالخدمة المميزة لمراجعيها والعناية بهم كما أنها تتبنى رؤية عامة تتمثل في رفع الوعي العام تجاه " الطب الوقائي " وتطبيق أسلوب حياة صحي متكامل وتؤدي واجبها تجاه المجتمع المحلي من خلال مبادرات تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية.