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الأحد، 04-06-2023 02:53 م

مختبرات "يوني لاب" الطبية توسّع شبكة مختبراتها بفرع جديد في عبدون

Abdoun branch


الوكيل الإخباري - أعلنت مختبرات "يوني لاب" الطبية، الرائدة في مجال التحاليل المخبرية في الأردن، عن افتتاح فرع جديد في عبدون بالتعاون مع عيادة Revive، بهدف تعزيز وجودها في عمّان ومنح عملائها الحاليين والجدد سهولة الوصول لخدمات التشخيص الطبي عالية الجودة، مما يوسّع من شبكة فروعها لتشمل 4 فروع في العاصمة عمّان.
يأتي افتتاح الفرع الجديد تماشياً مع خارطة التوسّع الاستراتيجية لمختبرات "يوني لاب" الطبية، والتي تتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من خلال إتاحتها في مناطق جديدة، حيث تضع مختبرات "يوني لاب" سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها.
ونظراً لموقعه الاستراتيجي في عبدون، خلف السفارة السعودية، سيوفر الفرع الجديد راحة كبيرة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة بها، بما يضمن الوصول السريع والسهل إلى الحلول الطبية المبتكرة التي يقدمها المختبر.
وتم تجهيز الفرع الجديد بالكامل بأحدث التقنيات المخبرية، وهو مجهّز أيضاً بفريق من الأخصائيين ذوي الخبرة من أجل تقديم أفضل خدمات التحاليل المخبرية والاستشارات الطبية.
ولطالما حرصت مختبرات "يوني لاب" الطبية على تزويد مرضاها بخدمات رعاية صحية متميزة ذات معايير عالمية منذ تأسيسها في عام 2011 لتكون نموذجاً يُحتذى به لقطاع الرعاية الصحية في الأردن.
من الجدير بالذكر أن جميع خدمات التشخيص الطبي التي تقدمها مختبرات "يوني لاب" الطبية معتمدة من وزارة الصحة الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، تحمل مختبرات "يوني لاب" الطبية شهادة اعتماد لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة (JCI). كما حصلت على شهادة اعتماد ISO 15189 من نظام الاعتماد الأردني (JAS)، وعلى جائزة اعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC).

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