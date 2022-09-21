مختبرات يوني لاب تعقد جلسة خبرة مجانية لكتابة السيرة الذاتية واجراء المقابلات

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الوكيل الإخباري - انطلاقا من دورها في تعزيز إمكانيات الشباب وزيادة فرص العمل لقطاع المختبرات الطبية في الأردن، قامت مختبرات يوني لاب الطبية (Unilabs) بالتعاون مع د.سعد علي المتخصص بالموارد البشرية بجامعة داربي –بريطانيا بعمل جلسة المجانية لاكتساب الخبرات في المقابلات وكتابة السيرة الذاتية مخصصة لخريجي تخصص التحاليل و المختبرات الطبية في الأردن.وقد تم عقد الجلسة عن بعد يوم السبت موافق ١٧ أيلول عام ٢٠٢٢ الساعة العاشرة صباحاً حيث تم التسجيل بها حوالي ٢٢٠ شخص. حيث قام د.سعد بشرح كيفية كتابة السيرة الذاتية، ارسالها للمختبر وتحضير وعمل المقابلوانتهت الجلسة بعد مشاركة البعض من المشاركين استفسارات متعلقة بالمقابلات.بدوره قال مؤسس مختبرات "يوني لاب" الدكتور حسين صالح علي إن الجلسة جاءت بالتزامن مع المشاكل التي صادفتنا عندما قمنا بالبحث عن موظفين، حيث كان هنالك ضعففي طرق كتابة وعرض السير الذاتيةلمتقدمي الوظائف مما يأثر على فرصتهم علىالحصول على الوظيفة. ووتجدر الإشارة بأن مختبرات يوني لاب حاصل على الموافقة من وزارة الصحة الأردنية بتدريب خريجي تخصص المختبرات باختصاصات الكيمياء الحيوية والغدد والهرمونات والفايروسات والمناعة. لافتا إلى أن الهدف منها مساعدة خريجين في البحث والعثور على الوظيفة لتقليل من نسبة البطالة المرتفعة.يشار إلى أن مختبرات "يوني لاب" الطبية تعتبر من الرواد في حقل التشخيص الطبي والفحوصات المخبرية، وتوفر ما يزيد على 1000 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في عمّان.تتواجد فروع مختبرات "يوني لاب" الطبية الثلاث في مناطق متمركزة في العاصمة عمّان، في جوار مستشفى الأردن مقدمة خدمة السحب المنزلي لكافة الفحوصات.وتتمتع جميع الخدمات التشخيصية الطبية لمختبرات "يوني لاب" الطبية باعتماد وزارة الصحة الأردنية، كما أن المختبرات حاصلة على شهادة جودة الخدمات الصحية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وباعتماد من وحدة الاعتماد الأردنية ISO15189.