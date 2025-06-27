مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASCE…

الوكيل الإخباري- في إنجاز غير مسبوق على مستوى المنطقة، حصل مختبر التشريح المجهري في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على الاعتماد الرسمي من شبكة مراكز المهارات السريرية المعتمدة في أوروبا (NASCE) التابعة للاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية (UEMS)، ليصبح بذلك أول مركز خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الشبكة المرموقة، التي تضم نخبة من المراكز الجراحية الرائدة في التدريب والتطوير الطبي.



ويُعد هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا رفيع المستوى بتميّز المختبر وجاهزيته العالية من حيث البنية التحتية والمعدات المتقدمة ونظم المحاكاة، إلى جانب اعتماده كمركز تدريبي إقليمي متخصص في مجالات الجراحة الدقيقة، مما يعزز مكانة الجامعة التي تحتضنه على خارطة التعليم والتدريب الطبي عالميًا.



وقد جاء هذا الاعتماد تتويجًا لسنوات من العمل المستمر والتطوير النوعي، إذ يتميز مختبر التشريح المجهري بتوفيره بيئة تدريب متكاملة تحاكي العمليات الجراحية الحقيقية، حيث يستضيف بشكل دوري برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الجراحية، بالتعاون مع نخبة من الجراحين والخبراء المحليين والدوليين، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتقليل نسب الأخطاء الجراحية، وتحسين جودة الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة.



ويأتي هذا الاعتماد ليُرسّخ رؤية الجامعة في أن تكون حاضنة للتميز الطبي والبحثي على مستوى الإقليم، ويُجسّد توجهها الاستراتيجي في بناء شراكات دولية نوعية تسهم في تمكين جيل جديد من الأطباء والجراحين على إجراء عمليات جراحية بمستوى متقدم علميًا وعمليًا.

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