الجمعة 2025-06-27 02:53 م
 

مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASCE

مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASC
مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASCE…
 
الجمعة، 27-06-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   في إنجاز غير مسبوق على مستوى المنطقة، حصل مختبر التشريح المجهري في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على الاعتماد الرسمي من شبكة مراكز المهارات السريرية المعتمدة في أوروبا (NASCE) التابعة للاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية (UEMS)، ليصبح بذلك أول مركز خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الشبكة المرموقة، التي تضم نخبة من المراكز الجراحية الرائدة في التدريب والتطوير الطبي.

ويُعد هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا رفيع المستوى بتميّز المختبر وجاهزيته العالية من حيث البنية التحتية والمعدات المتقدمة ونظم المحاكاة، إلى جانب اعتماده كمركز تدريبي إقليمي متخصص في مجالات الجراحة الدقيقة، مما يعزز مكانة الجامعة التي تحتضنه على خارطة التعليم والتدريب الطبي عالميًا.

وقد جاء هذا الاعتماد تتويجًا لسنوات من العمل المستمر والتطوير النوعي، إذ يتميز مختبر التشريح المجهري بتوفيره بيئة تدريب متكاملة تحاكي العمليات الجراحية الحقيقية، حيث يستضيف بشكل دوري برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الجراحية، بالتعاون مع نخبة من الجراحين والخبراء المحليين والدوليين، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتقليل نسب الأخطاء الجراحية، وتحسين جودة الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة.

ويأتي هذا الاعتماد ليُرسّخ رؤية الجامعة في أن تكون حاضنة للتميز الطبي والبحثي على مستوى الإقليم، ويُجسّد توجهها الاستراتيجي في بناء شراكات دولية نوعية تسهم في تمكين جيل جديد من الأطباء والجراحين على إجراء عمليات جراحية بمستوى متقدم علميًا وعمليًا.

اضافة اعلان

 


Image1_620252714381236572827.jpg
Image2_620252714381236572827.jpg
Image3_620252714381236572827.jpg
Image4_620252714381236572827.jpg
Image1_6202527143847405794228.jpg
Image2_6202527143847405794228.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASC

أخبار الشركات مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASCE

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو

أسواق ومال تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

فلسطين الآلاف يتظاهرون في تل أبيب

المرحوم "عبادة عمر عرابي"

خاص بالوكيل شاهد : جنازة مهيبة لتشييع جثمان المغدور عبادة عرابي - فيديو

الرئاسة الفلسطينية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع

علم لبنان

عربي ودولي استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين بـ20 غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

المرحوم "عبادة عمر عرابي"

خاص بالوكيل شقيق المرحوم "عبادة عرابي" يكشف تفاصيل صادمة حول حادثة وفاته - فيديو

علم أمريكا وعلم الصين

عربي ودولي اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة