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مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026

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مدارس الاتحاد تتألق إقليمياً في نهائيات جوائز بيرسون العالمية للتعليم 2026
الأحد، 14-06-2026 11:06 م
الوكيل الإخباري- حققت مدارس الاتحاد إنجازاً تعليمياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز، بعد تأهل اثنين من كوادرها التعليمية إلى القائمة النهائية لجوائز بيرسون الدولية للتعليم 2026 على مستوى الشرق الأوسط، وذلك من بين أكثر من 1,250 ترشيحاً من مختلف أنحاء العالم.اضافة اعلان


وجاء هذا الإنجاز من خلال تأهل المعلمة جالا آخو، مسؤولة البرنامج البريطاني في مدارس الاتحاد - الفرع الدولي، ضمن فئة “قائد العام”، لتكون المترشحة الوحيدة من الأردن في هذه الفئة، إلى جانب الأستاذ سائد الطوال، معلم الفيزياء في المدرسة، الذي تأهل ضمن فئة “معلم العام”.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى الأكاديمي والمهني المتقدم الذي تتميز به مدارس الاتحاد، إضافة إلى التزام كوادرها التعليمية بتقديم تجربة تعليمية استثنائية ترتكز على الإبداع والتميّز والابتكار.

وأكدت إدارة مدارس الاتحاد أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للمؤسسة التعليمية وللقطاع التربوي في الأردن، ويجسد الجهود المستمرة في تطوير العملية التعليمية وصناعة بيئة تعليمية ملهمة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
gnews

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