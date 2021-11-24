مدلاب تُشارك في مؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية السادس

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم ، شاركت مختبرات مدلاب مؤخّراً في مؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية السادس، الذي يعقده مجلس اعتماد المؤسّسات الصحية تحت عنوان "الجودة والسلامة بين واقع الجائحة وآثارها - مستعدون لحاضرٍ جديد"، على مدار يومين من 22 إلى 23 تشرين الثاني، عبر منصّة إلكترونية بالكامل من ناحية الجلسات النقاشية والمعرض المُصاحب للمؤتمر.وقد ناقش المؤتمر، آثار جائحة كورونا وأهمية التزام المؤسّسات الصحية بمعايير الصحة والسلامة وجودة تقديم الخدمة. وخلال المؤتمر، قدّم السيد نائل السعودي – المدير التنفيذي للجودة والآنسة وسن فاخوري – مديرة السلامة والجودة في مختبرات مدلاب، ورشة عمل بعنوان "فن وعلم التدقيق الداخلي للمختبرات" والتي تطرّقوا خلالها إلى تجربة مختبرات مدلاب واعتماد كافة أفرعها الـ51 من قبل مجلس اعتماد المؤسّسات الصحية. كما شارك الدكتور جورج صهيون – المدير التنفيذي للدائرة العلمية، بورشة عمل تحت عنوان "الجودة وأخلاقيات المهنة في فحص الكورونا في ظل الجائحة".يُذكر أن "مختبرات مدلاب" المجموعة الرائدة في مجال الطب المخبري تُعدّ الشبكة الأسرع نموّاً بين المختبرات الخاصة في الشرق الأوسط والحاصلة على أعلى اعتمادات الجودة العالمية الأوروبية والأميركية في مجال الطب المخبري، والتي تسعى إلى جانب تميّزها وحرفيّتها في صناعة الطب المخبري إلى ترجمة رؤيتها الهادفة والمتمثّلة بسعيها الدؤوب لأن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع المحلّي من خلال أفرعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.