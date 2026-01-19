مدى تستعد رسميًا لاختبار حلّها الابتكاري "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) ضمن البيئة التجريبية للبنك المركزي الأردني

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مدى (BNPL) اليوم عن دخول حلّها الابتكاري لخدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا مرحلة الفحص والاختبار ضمن المختبر التنظيمي للابتكار والتكنولوجيا المالية (JoRegBox) في القطاع المالي والمصرفي، تحت إشراف البنك المركزي الأردني، في خطوة تمثّل بداية التحوّل الحقيقي في مستقبل خدمات الدفع المرن في الأردن.

ويأتي هذا الدخول إلى البيئة التنظيمية المعتمدة في إطار اختبار الحل وفق أعلى معايير الحوكمة، الامتثال، وحماية المستهلك، تمهيدًا لاستعداد مدى لإطلاق تطبيق “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” خلال المرحلة المقبلة، بعد استكمال متطلبات الفحص التنظيمي بنجاح.



وتُعد مدى الأولى من نوعها في الأردن التي تتيح للعملاء تقسيم مشترياتهم إلى أربع دفعات متساوية دون فوائد أو أي رسوم مخفية، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر، ويخفف من الضغوط اليومية المرتبطة بإدارة النفقات.



ويقدّم تطبيق مدى تجربة رقمية سلسة، آمنة وشفافة، تُمكّن المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم بسهولة، وتفتح المجال أمام الأفراد غير المخدومين بنكيًا للاستفادة من حلول دفع مرنة ومسؤولة ضمن منظومة رقمية واضحة ومبسّطة.



كما يتيح التطبيق للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة ومتنوعة من المتاجر والخدمات، ما يعزّز حرية الشراء ويجعل تجربة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” أكثر تنوّعًا وقيمة في الاستخدام اليومي.

وقال محمد مرعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مدى، في تصريح رسمي:



"يمثّل دخول حلّ مدى مرحلة الفحص ضمن المختبر التنظيمي للبنك المركزي الأردني خطوة أساسية في مسارنا نحو الإطلاق. نعمل خلال هذه المرحلة على اختبار حلّنا الابتكاري ضمن بيئة تنظيمية تضمن أعلى معايير الحوكمة وحماية المستهلك، بما يتيح لنا تقديم تجربة دفع مرنة، آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين، وتدعم التجار في تعزيز نمو أعمالهم."



ويستفيد أصحاب الأعمال من خدمات مدى من خلال تعزيز ولاء العملاء، تسهيل عمليات الدفع، وزيادة معدلات إتمام الشراء، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي.



كما تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز الشمول المالي في الأردن، عبر تمكين شرائح أوسع من الوصول إلى حلول تقسيط آمنة وسهلة، تساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم دون أعباء مالية إضافية، وتدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.



وأضاف مرعي: