الثلاثاء 2026-05-05 02:34 م

مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية

مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية
مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية
الثلاثاء، 05-05-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-  كرّمت مديرية الأمن العام بنك الإسكان، ممثلاً برئيسه التنفيذي عمّار الصفدي، تقديراً لرعاية البنك ودعمه الموصول ليوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي لعام 2026.اضافة اعلان


ويأتي هذا التكريم تجسيداً للشراكة الراسخة التي تجمع البنك بمديرية الأمن العام، وتثميناً لإيمانه المطلق بجهودها الدؤوبة في حفظ أمن الطرق وسلامة المواطنين، حيث يضع البنك دعم هذه الجهود الوطنية على رأس أولويات مسؤوليته الاجتماعية، انطلاقاً من ثقته بالدور المحوري الذي تقوم به المديرية في الحد من الحوادث المرورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والاقتصادية.

وتعتبر رعاية بنك الإسكان لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي للعام 2026، امتداداً لرعايته للاحتفالات السابقة منذ أعوام عدة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، كما أنها تعد تجسيداً حياً لحرصه على المساهمة في معالجة التحديات المجتمعية التي تعد الحوادث المرورية من أبرزها لما تنطوي عليه من خسائر بشرية وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية.
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية وفاة وثلاث إصابات بحادث سير عنيف على طريق اربد - صورة

الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

أخبار محلية الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ترند خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ب

أخبار محلية الحديد مديراً للمركز الاعلامي في أمانة عمان الكبرى بالإضافة لوظيفته

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أطباء البورد الأجنبي يشكون قيود معادلة الشهادات في وزارة الصحة

جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

أخبار محلية جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

طب وصحة مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

ل

أخبار محلية الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

الأكثر مشاهدة