مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة القدس

الوكيل الإخباري -

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وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا و جامعة القدس/ أبو ديس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين الجامعتين.ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن جامعة القدس رئيسها الاستاذ الدكتور عماد أبو كشك، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، واعضاء مجلس عمداء الجامعة، والمدير المالي السيد يزن أبو ياغي، ومنسق البرامج الريادية في مركز الملكة رانيا للريادة السيدة ندى الجعفري، ومن جامعة القدس رئيس دائرة علم الحاسب الدكتور نائل الحلاوة ، ومدير الشؤون المالية الدكتور هاشم ذويب، ومدير مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات السيد غسان الديك .وتبادل الطرفان مجموعة من الأفكار الرامية الى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل الخبرات في المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والتعاون في إعداد برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.وأشادت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، بهذا التعاون الذي وصفته بالخطوة المهمة نحو تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع أفق التعاون الأكاديمي والبحثي.وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في دعم مسيرة التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية في كافة التخصصات، وتعزيز الشراكات الاقليمية والعالمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة.ومن جهته، أعرب رئيس جامعة القدس الدكتور أبو كشك، عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا التي تعد أنموذجاً في تخصصات علم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الاعمال، مؤكداً على أن هذا التعاون هو انعكاس إيجابي لتعزيز مفهوم الانتماء للهوية العربية في كافة المجالات والقطاعات.