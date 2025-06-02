مذكرة تفاهم بين زها الثقافي ومؤسسة المجال لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain)

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الوكيل الإخباري- وقع مركز زها الثقافي مذكرة تفاهم مع مؤسسة المجال الواسع لتنظيم الاحتفالات والمناسبات (THE Domain) بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها تنظيم فعاليات تسهم في نشر الوعي الثقافي والفني عند الأطفال واليافعين والمجتمع. اضافة اعلان





ووقع المذكرة عن المركز المدير التنفيذي رانيه صبيح وعن المؤسسة مديرها العام سارة ديباجة.



وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات، وإطلاق وإنجاح الحملات المشتركة وتيسير سبل العمل والتنفيذ، وتقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين المؤسسات الخاصة والحكومية، إضافة إلى التعاون فيما يخص المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل منهم.



وبموجب المذكرة تقوم المؤسسة بدعم النشاطات أو الحملات الخاصة بالمركز وتأمين الموقع المخصص لإقامة مهرجان أسبوع سينما الطفل، وعمل حملات دعائية وترويجية له بكافة الوسائل، إضافة إلى تأمين المؤسسات والشركات الداعمة، ووضع شعار مركز زها الثقافي والشركاء في كافة المطبوعات والإعلانات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تأمين كافة التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالمهرجان.



كما ستعمل المؤسسة على دعم وتغطية مبادرة (Green Wheelz) على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمركز.



مركز زها الثقافي من جانبه سيؤمن محتوى هادف للأطفال من خلال تقديم الأفلام السينمائية الثقافية والترفيهية وأي محتوى موجه للأطفال والعائلة للمؤسسة لعرضه خلال مدة إقامة مهرجان أسبوع سينما الطفل.



كما سيشرف المركز على إقامة المهرجان بالتعاون مع المؤسسة وتزويدها بعدة رسائل نصية للترويج لمبادرة (Green Wheelz).



وبحسب المذكرة سيستفيد موظفو المؤسسة من خدمة الخط الساخن المفعلة في شعبة الرفاه النفسي لدى مركز زها الثقافي لتقديم الاستشارات الفورية. وسيتم تخصيص جناح للمؤسسة ضمن مهرجانات المركز المقامة للترويج عن الشركة على مدار العام.