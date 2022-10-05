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الأربعاء، 05-10-2022 11:39 ص

مذكرة تفاهم بين زين الأردن وهواوي الأردن لتطوير المهارات التقنية للشباب

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الوكيل الإخباري - وقّعت شركة زين الأردن وشركة هواوي مذكرة تفاهم لتطوير المهارات التقنيّة لفئة الشباب، من خلال توفير برنامج تدريبي تقني متطور يهدف إلى دعم المواهب الشبابية وتطويرها في مختلف المجالات التقنية، وذلك عبر عقد دورات متخصصة من خلال منصة زين للإبداع (ZINC).

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وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ورئيس هواوي في الشرق الأوسط ستيفن يي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الأردن إيثان وانغ وعدد من المسؤولين من الطرفين.


وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاس محرص زين الدائم على إثراء برامجها التدريبية المتقدمة تحت مظلة منصة زين للإبداع، معرباً عن سعادته بزيادة أُطر التعاون مابين زين وهواوي الأردن، بهدف تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، خاصة في المجالات التكنولوجية التي من شأنها إضافة المزيد للبيئة الريادية في الأردن.


من جانبه، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط: "يعتبر أمن المعلومات مشكلة متعددة الأوجه لا يمكن معالجتها إلا ضمن إطار النظم البيئية الواسعة للصناعة ومن خلال التدريب المستمر.

لذلك يسعدنا التعاون مع شريكنا زين في هذه المبادرة التي ستساهم في تعزيز قدرات المحلية وتساعد بشكل أكبر في تطوير أساس آمن للتحول الرقمي في المملكة ".


وتلعب كل من زين وهواوي دوراً حيوي اًفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتساهمان بشكل كبير في برامج ريادة الأعمال المختلفة، وسيتم من خلال مذكرة التفاهم ما بين الطرفين عقد عدة دورات في مجال التدريب الفني، والعمل على تعزيز التواصل وإنشاء بيئة مفتوحة وتعاونية متقدمة رقمياً.


بدورها تؤمن هواوي بأهمية تنمية المهارات والتدريب وتدرك بأنها مسؤولية مشتركة لا يمكن لشخص واحد أو منظمة التعامل معها بمفردها، لتؤكد الشركة استعدادها للمساهمة في التدريب وتطوير المهارات والتعاون مع قطاع الاتصالات لضمان تحقيق رؤيتها في بناء عالم ذكي متصل بالكامل.

 




 

 


 

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