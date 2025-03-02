مذكرة تفاهم بين شركة DataQueue وبرنامج Jordan Source لربط الخبرات الهولندية بالمواهب الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة DataQueue، المتخصصة في تدريب بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها، عن انضمامها رسمياً إلى منظومة برنامج Jordan Source، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإلى بيئة العمل والشراكات التي يوفرها.

اضافة اعلان



وقد جاء هذا الإعلان، بعد أشهرٍ من المناقشات التي تُوِّجَت بتوقيع مذكرة تفاهم أوائل شهر شباط الجاري، في خطوة تعكس الالتزام المشترك للطرفين تجاه دعم تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وتعزيز مكانته في الاقتصاد الرقمي العالمي.



وتُعنى شركة DataQueue بتمكين عملائها من القطاع المؤسسي من بناء واختبار وتوسيع نطاق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية (المساعدات الذكية) المتكاملة الشبيهة بالإنسان، من خلال منصتها المبتكرة التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد. وتختص الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي الناطق بالعربية، وتقدم حلولها الذكية الصوتية بـ12 لهجة عربية، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة تواصل الشركات مع زبائنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، بأساليب تركز على الابتكار في اللغة العربية.



وتحمل مذكرة التفاهم أهمية كبيرة، كونها تشكل خطوة كبيرة تمهد الطريق لتوسيع عمليات شركة DataQueue في المملكة؛ حيث سيلعب برنامج Jordan Source دوراً محورياً في دعم هذا التوسع وتنميته بالتركيز على تطوير المواهب المحلية وخلق المزيد من الفرص للكفاءات والمهنيين الأردنيين، وذلك بالاستفادة من القوى العاملة الوطنية ذات المهارات العالية، مما ينعكس بالإيجاب على تعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي عالمياً، وفتح الآفاق أمام الابتكار والتعاون على المستوى الدولي.



وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات: "سعداء بتواجد شركة DataQueue وتوسعها في المملكة، وهو الذي نعتبره خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية للارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد الخارجي وتعزيزه، مما يعكس الإمكانات والموارد المتاحة. وسيسهم التعاون بين برنامج Jordan Source وشركة DataQueue في تعزيز المنظومة التقنية المحلية، كما أنه سيفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الأردنية، ويتيح لها فرصاً أوسع للتميز والمنافسة على الساحة الدولية."